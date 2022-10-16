華裔6候選人 聚會發表政見

當天到場的候選人以及前民選官員合影。（記者朱敏梓／攝影）

美國華裔 民選官員協會10月13日特別在鑽石吧市舉辦餐會，邀請南加州地區參加11月期中選舉的市議員、教委、水區理事等地方公職候選人互相交流，講述競選理念。當天有六位候選人出席，分享了自己的政見，前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)、喜瑞都市第一位華裔女市長胡張燕燕（Grace Hu）以及美國華裔民選官員協會創辦人黃趙企晨博士（Dr. Sophie C. Wong）特別來到現場，與候選人們分享經驗，給予建議。

> 蒙特利公園市書記官陳亮文（Vincent Chang）今年任滿後改選市府財務長。（記者朱敏梓／攝影）

當天出席的華裔民選官員候選人有鑽石巴市議員第三區候選人周柏華（Andrew Chou）、第四區競選人毛利誠（Lee Mao）、核桃 谷水區理事第二區競選人Andrew Wong、蒙市市府財務長候選人陳亮文（Vincent Chang）、橙縣高等法院（Superior Court）第30號法官候選人黃瑞雅（Peggy Huang）以及核桃谷聯合學區教委候選人趙宏。

周柏華（Andrew Chou）和毛利誠（Lee Mao）都提到鑽石吧市交通建設以及商業發展的重要性，此外兩人還特別提到，鑽石吧市是一個多元化的城市，有超過60%的亞裔 、20%的西語裔以及其他族裔，大家都是鑽石吧的居民，應該和諧相處，而不是強調按族群劃分。

核桃谷水區理事第二區競選人Andrew Wong表示，自己不接受任何的選舉捐贈，所有選舉資金都由自己負擔，就是因為自己一直秉持著「一切為了選民利益」的理念，如果自己當選，自己將會盡全力為社區貢獻，為市民保證優質和安全的水源。

核桃谷水區理事第二區競選人Andrew Wong。（記者朱敏梓／攝影）

黃瑞雅（Peggy Huang）則提到，在法官的數量中，亞裔佔比很少，而近幾年來亞裔仇恨事件發生的頻率卻越來越高，自己希望能夠代表亞裔發聲。在她當律師期間，她時常發現很多法官並不會認真的傾聽，如果自己能當選，希望能夠保證民眾的聲音被傾聽，幫助他們解決問題。

鑽石巴市議員第三區競選人／現任市議員周柏華（Andrew Chou）以及他的太太。（記者朱敏梓／攝影）

核桃谷聯合學區教委候選人趙宏表示，在疫情期間，青少年的心理問題增加了30%-40%，希望能夠呼籲大家去更多關注青少年的心理健康問題，趙宏表示，她的孩子在這個學區上學，自己有多年服務學校的經驗，自己對核桃谷學區和學校工作都非常熟悉，在上大學時她通過交換生獎學金來到了美國，因此希望自己也可以回報社會，回饋社區。

蒙市市府財務長候選人陳亮文（Vincent Chang）表示，自2013年首次當選書記官以來，自己在蒙市政府服務了九年，書記官的工作主要是記錄城市和市議會發生的一切，今年自己任期滿之後，希望繼續為城市服務，因此決定競選另一重要職位市府財務長，確保政府的財政情況和透明度，以推動城市的發展。

除了候選人們發表政見之外，政壇前輩們也與候選人們分享了自己的競選經驗，並且鼓勵更多亞裔能夠出來競選，為亞裔發聲，美國華裔民選官員協會創辦人黃趙企晨博士（Dr. Sophie C. Wong）鼓勵各位候選人們要有「贏的信心」。