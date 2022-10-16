聖蓋博市財政風險 市長：今年已扭轉

聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）（聖蓋博市議會網頁）

加州 審計署近日公布的「加州財務風險最高的城市年度名單」，洛杉磯 華人主要聚集城市之一聖蓋博 市排名第三，該榜單依照財務風險從高到低排名，第三名代表著該市處於嚴重的財務困境。

對此，聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）表示，非常尊重加州審計署公布的結果，數據透明化也可以督促市政府更好地解決城市問題。他指出，這是歷史遺留下來的問題，聖蓋博市前幾年的財政狀況確實不佳，從2015年6月30日開始，一直有虧損，排名從2019-20財年的第二位變成2020-21財年的第三位，還稍有進步。不過從2021-22財年來看，聖蓋博市已經實現了財政盈餘，今年首次擁有950萬美元的準備金，超過了17%的準備金目標要求。

丁市長表示，這是每位市議員努力的結果，早在自己上任前，市議會就一直努力扭轉聖蓋博市財政虧損的局面，在2019年，市議會就實施了一項財政可持續性政策，定下了每年準備金盈餘的目標。自己上任以來，非常重視財政問題，現在的數據顯示，一切都往好的方向發展。聖蓋博市已經連續四年實現了準備金餘額正向增長，雖然2022年的財政開支還有些瑕疵，希望2023年可以圓滿解決。