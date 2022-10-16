加州無住房、無退休金老人增加

加州州長紐森頒布2021年老齡化整體規畫，概述十年內實現五個目標，幫助改善老年人和殘疾者健康與生活。(aging.ca.gov)

洛杉磯時報報導，加州 有愈來愈多生活在貧困中的老齡人口，他們沒有退休 或養老金，不得不在超過退休年齡後繼續工作，或透過加州或聯邦援助維持基本生計。不少老齡人口，因失業、健康問題成了無家可歸者，他們被驅逐，也缺少親友協助。

今年早些時候，61歲的費特（Linda Fett）至遊民巷（Skid Row）聯合救援組織（Union Rescue Mission）尋求協助。這位長期看護者，每月用僅有的一點費用支付帳單。

現在她每月從洛縣 一般救助計畫中獲得220元。她說，面對最大的問題是租金很高，但無法找到經濟適用房。

根據洛縣無家可歸者服務管理局數據，2020年洛縣約有1萬4896名55歲及以上無家可歸者。自2017年以來，該縣無家可歸老齡人口增加20%。

加州60歲以上人口增長速度也超過其他年齡者。預計至2030年將達到1080萬人，占加州四分之一。

為此加州州長紐森（Gavin Newsom）頒布2021年老齡化整體規畫（Master Plan for Aging in 2021），概述十年內實現五個目標，幫助改善老年人和殘疾者健康與生活。

南加大老年學教授、加州老齡化利益相關諮詢委員會成員本頓（Donna Benton）說，有色人種的老年婦女特別容易受到住房不安全影響。他們經常是配偶或其他家庭成員照顧者，住在親戚家照顧他們，但一旦照顧者去世，他們因年齡因素，很難找到新的住房或重新進入就業市場。

她指出，缺乏住房會加劇老年人健康，甚至縮短他們壽命。雖有些計畫，如替老年人提供醫療和社會服務的全包式老年人護理計畫（PACE），但受到地理位置與多種因素的限制。

老齡問題公平倡議組織主任陳丹尼（Denny Chan，譯音）表示，代際貧困有複雜影響，且往往會沿著種族和性別界線下降，部分原因是因歧視或其他因素，使他們進入勞動市場機會較少。

陳說，加州競爭激烈的房市和住房短缺，使擁有社會保障和有固定收入來源的老人，難以租屋或購屋。

此外，許多替老年人設定的支持計畫，很大程度上假設他們有穩定的住處。「我們經常爭取的一件事，是確保那些不想也不必進入護理機構者能留在社區，但不幸的是，這些家庭送餐和家庭支持等計畫，是假設他們一開始就有住房的事實。」