南加台資企業籃球賽開打 員工上陣家屬助陣

華航啦啦隊。（記者楊青/攝影）

中國信託銀行（CTBC Bank）與中華航空（China Airlines）組成籃球聯隊，15日首戰洛杉磯 台美商會（TACCLA）聯隊，揭開了2022冬季南加州 台灣企業業際籃球友誼賽序幕。

位於拉朋地的社區籃球館15日下午一片歡騰。來自華航和中信的13名籃球隊員組成了強大聯盟，大多是年輕人，身材高大，作風勇猛，輪流上場，頻頻得分。為參加比賽，聯隊特別設計了白色球衣，正面印有中國信托字樣，背面則是中華航空。聯隊不但球員多，啦啦隊更是強大，華航員工和家屬組成的啦啦隊和中信員工啦啦隊分別占據觀眾台左右兩邊，人多勢眾，場上歡呼聲此起彼伏。

台美商會聯隊也毫不示弱，來自南加 州不同台資企業的籃球好手和發燒友們抓住每一個投球力爭上游。教頭Peter徐更在場外即時教戰，抓緊每一個短暫休息時間面授機宜，隊員們越戰越勇，雖然比分一度落後，但每一次上場所有隊員都抱成一團，相互鼓氣，人氣了得。

美國中國信託銀行副執行長劉建虹當天親自上場參賽，他在中場汗流浹背中接受採訪時表示，在美國除了提供經營和服務之外，還能夠為社區融合和團結做一點事情。第一次聯合南加州台資企業舉辦籃球友誼賽，就是希望拋磚引玉，和本地企業更多聯繫和結合，一起為社區更好服務。他表示，這次中信第一次和華航結盟比賽，未來會跟更多的企業合作組隊，一起參加比賽，以球交友，增進企業的溝通和友誼。

從小就喜歡打籃球和運動的劉建虹說，走出學校進入金融界後，對籃球的喜愛沒有減少，經常和同行們一起打籃球，所以很鼓勵企業員工在工餘參加體育運動，強身健體，在運動中增進友誼。他說，員工們除了一起運動和比賽，也一起為社區提供服務，比如社區清潔衛生，到偏遠地區和社區做金融教育服務等等，大家都樂此不彼。

台美商會聯隊領隊Peter徐笑言，聯隊隊員都是「老頭子」，雖然年齡大，但大家都喜愛運動，喜愛籃球，喜歡大家在一起運動的氣氛，這次和中信和華航一起交流，隊員比較少，陣勢沒有那麼大，但每個人都很努力，每分必爭。Peter徐表示，事實上南加州很多台美人都很有運動的熱情和習慣，比如他們的籃球隊員都來自各個企業和公司，他們有的是資深房地產人、有旅館老闆、金融達人，也有高科技主管，大家只要有時間，就約在一起打球、吃飯，運動將大家連接在一起，非常開心。