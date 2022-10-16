國語浸信會健康日 醫護講座吸引逾百民眾

洛杉磯國語浸信會主辦的免費社區健康日活動吸引了大批民眾，洛杉磯國語浸信會健康委員會主席彭芝眉(左三)。（記者王若然／攝影）

由洛杉磯國語浸信會（Mandarin Baptist Church of Los Angeles）主辦的「社區健康日」活動15日登場，從上午9時開始到下午4時，當天有包括洛杉磯加大 （UCLA ）醫學 系及護理系，多位專科醫師在內的講座、義診活動，吸引了逾百位居民參加。

當天上午約10時，來自UCLA醫學系及護理系的師生們現場為民眾展示如何進行急救，兩名講師通過人體模型，耐心講解針對不同年齡段和身體素質的人進行心肺復甦、窒息的搶救要領，現場配有中文翻譯。講員還介紹了AED自動體外除顫器的使用，以及過敏針，止血包紮，手吊帶用法，如何進行震盪護理等。聽課的民眾擠滿了屋子，大家踴躍提問發言，現場氣氛熱絡。

急救課上民眾發言踴躍。（記者王若然／攝影）

以上是本次洛杉磯國語浸信會主辦的免費社區健康日活動的其中一項，每個房間都有不同的醫師講座和義診，每個現場都有很多聽眾。健康講座包括鍾國權醫生團隊主講「高血壓、樂齡養護及認識免疫」，風濕科主任高宇哲醫生主講「認識風濕與療護」，牙周病專科鄭治平醫生團隊主講「認識牙周病與療護」，中醫疼痛科專家楊鎮豪醫生主講「疼痛療護」，以及UCLA師生主講「營養及健康諮詢」。

每位醫師演講後，都有人留下來私下與醫師交談，就自身情況進行諮詢，講師們都耐心解答。

當天還有免費體檢、健康諮詢活動。（記者王若然／攝影）

除了講座和課程，現場還有UCLA醫學系及公共衛生系提供量體重、血壓、視力以及體重、體脂指數及結果諮議，吸引了不少民眾。此外，還有華埠服務中心提供新冠檢測盒、新冠疫苗注射及健康飲食諮議，民眾離開時還有小禮物贈送。

當天的健康日活動由洛杉磯國語浸信會主辦，華埠服務中心、UCLA醫學系及護理系、亞太公共衛生學校的共同支持下完成的。洛杉磯國語浸信會健康委員會主席彭芝眉介紹說，洛杉磯國語浸信會每年都會舉辦這樣的免費健康日活動，前兩年因為疫情沒能實現線下活動，今年重新步入正軌。希望能通過這樣的健康資訊活動，造福社區。