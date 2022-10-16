羅蘭岡馬車遊行50屆熱鬧登場 上萬人潮多見華裔亞裔面孔

2022羅蘭岡第50屆馬車遊行及豐收慶會（Rowland Heights Buckboard Days Parade & Festival）15日上午在Nogales大道和Colima大道熱鬧登場。（記者楊青╱攝影）

馬車歡跑，彩旗舞動，音樂飛揚，男女老少歡聲笑語此起彼伏。2022羅蘭岡 第50屆「馬車遊行 豐收節」（Rowland Heights Buckboard Days Parade & Festival）15日上午在Nogales大道和Colima大道熱鬧登場，55支遊行隊伍和沿路成千上萬的人潮一起，走向主題「回到未來（Back to the Future）」。

2022羅蘭岡第50屆馬車遊行及豐收慶會（Rowland Heights Buckboard Days Parade & Festival）15日上午在Nogales大道和Colima大道熱鬧登場。（記者楊青╱攝影） 2022羅蘭岡第50屆馬車遊行及豐收慶會（Rowland Heights Buckboard Days Parade & Festival）15日上午在Nogales大道和Colima大道熱鬧登場。（記者楊青╱攝影） 2022羅蘭岡第50屆馬車遊行及豐收慶會（Rowland Heights Buckboard Days Parade & Festival）15日上午在Nogales大道和Colima大道熱鬧登場。（記者楊青╱攝影） 2022羅蘭岡第50屆馬車遊行及豐收慶會（Rowland Heights Buckboard Days Parade & Festival）15日上午在Nogales大道和Colima大道熱鬧登場。（記者楊青╱攝影）

今年羅蘭岡馬車遊行活動，除了本地民眾，還引來了周邊城市拉朋地、鑽石吧、核桃市、安大略等地居民和商家。上午9時大遊行啟動，洛杉磯縣警察局的警車和三輛摩托騎警開路，羅蘭岡的高中、中學、小學和各種課後輔導學院，各校啦啦隊、美式足球隊、儀仗隊、鼓樂隊、舞蹈隊跟進；鑽石吧／核桃警局、洛縣消防局、加州公路巡警局等首次參加。核桃谷水區理事李敏妮、趙百淳等行進在水區隊伍中，民主黨38區聯邦眾議員競選人桑切斯、洛縣第一區縣政委員蘇麗絲等民選官員，按傳統方式乘坐馬車、骨董車等加入遊行隊伍，向民眾招手問候，祝福秋收。

2022羅蘭岡第50屆馬車遊行及豐收慶會（Rowland Heights Buckboard Days Parade & Festival）15日上午在Nogales大道和Colima大道熱鬧登場。（記者楊青╱攝影） 洛杉磯縣警察局首次參加馬車大游行。（記者楊青╱攝影）

羅蘭岡馬車遊行及豐收慶會到今年正好舉辦了半個世紀，也是疫情三年來首次，其中一大特色是有更多華人 隊伍參加。除了各校的遊行方陣中處處可見華裔和亞裔面孔外，羅蘭岡社區顧問委員會、華人協會、婦女俱樂部、青少年舞蹈隊、精武館、華人動物互助會、菩提禪修等都組隊遊行，韓裔社區的阿瑪尼也組成30多人腰鼓隊首次參加遊行。

在眾多學校儀仗隊中，羅蘭高中隊最為顯目。上百學生在嘹亮的鼓聲中雄赳赳前進，女生旗隊一路揮灑，英姿颯爽，獲得聖蓋博谷地區高中籃球賽前三名的羅蘭高中籃球隊現場為民眾表演賽前操練，獲得熱烈掌聲。

羅蘭高中籃球隊現場表演賽前操練。（記者楊青╱攝影）

不少華人家長表示，他們的孩子都是學校儀仗隊員，經常訓練，參與和學習熱情極高。一位華人媽媽表示，女兒是羅蘭高中啦啦隊主力，入學以來幾乎每天晚上都要訓練，原來很擔心孩子花太多時間在課外活動上，現在感覺女兒學到不少，也交了更多朋友，性格也更加開朗，好棒。

遊行結束後，羅蘭岡2022豐收節旋即在羅蘭岡公園登場，將近50個攤位，吃喝玩樂，人聲鼎沸，熱鬧非凡。