貝斯獲華社籌款支持 當選將增亞裔代表

洛杉磯部分華人團體為市長競選人貝斯（第一排中）籌款和背書。（記者趙健╱攝影）

洛杉磯華人 華僑聯誼會10月13日為洛杉磯市市長候選人貝斯（Karen Bass）舉辦籌款晚宴，加州眾議員方樹強（Mike Fong）及多位僑界領袖到場支持。貝斯表示，若當選將在市府行政管理系統增加亞裔 代表性，尤其會提高亞裔警員在警察局的佔比。

貝斯表示，若能當選，將在自己團隊中的每一個重要部門安排亞裔代表，讓亞裔群體的聲音被更好地聽見。她知道警察局是華人最為關心的部門，上任後將確保更多亞裔參與警務系統。此外，貝斯還表示，將為華埠小企業的經營發展創造更好的環境，屆時將會有一位副市長專門負責商業事務，也會安排專門與華人社團共事的聯繫人。

貝斯還特別提到，近日對華人社區的訪問，了解到華人社團在醫療、社區服務方面做出的努力，同時也感受到華人社區面臨的壓力，特別是在訪問國泰老人公寓時，自己被老人們艱苦的生活環境觸動，希望有機會幫助這些老人。

會上，貝斯還表達了自己對近期發生的市議員種族歧視事件的看法。貝斯說，這是無疑是一起惡劣的事件，但也提供了一個發現問題和解決問題的機會。從她的過往經驗來看，「對話」是建立合作關係的最好方式。只有當大家真正一起合作時，聯盟才會建立起來。她需要盡快重建公眾對政府的信任，第一步就是讓涉事議員下台，讓值得信任的議員接替。

方樹強表示，他與貝斯合作多年，一直以來她都在聯合各方群體的力量，並致力於在不同文化之間搭建溝通的橋樑。作為一名國會眾議員，她在本地、州和聯邦政府層面有豐富的經驗。近期洛杉磯市面臨種種挑戰，在當下這個「非常時刻」，他認為貝斯是洛杉磯市長的最佳人選，希望民眾投票支持她。

洛杉磯華人華僑聯誼會創會會長馬樹榮表示，如果貝斯能夠當選，華人關心的遊民等問題將受到更多關注。通過近期貝斯的一系列行動可以看出，她很關心華人社區，也願意參與華人的事務；特別是她會讓更多的華人參與她的決策，這對於解決目前華人面臨的一些難題很有幫助。

負責本次籌款活動的加州民主黨亞裔副主席馬永昌（Adam Ma）表示，此次活動的籌款目標是3萬美元，但晚宴開始後沒多久就已籌到近4萬美元。