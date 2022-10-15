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洛市議員歧視發言 外流時機有蹊蹺

編譯組／綜合報導
洛杉磯市議員不當的族裔言論，遭揭發的動機與時點引熱議。(洛杉磯市府網頁)
洛杉磯市議員不當的族裔言論，遭揭發的動機與時點引熱議。(洛杉磯市府網頁)

一場2021年10月18日在洛杉磯勞工聯盟（L.A. County Federation of Labor）的一場密會，錄音檔最終在2022年9月19日被人貼上Reddit後，陸續引發網民討論，最終在10月6日引發洛杉磯時報等媒體的報導，因為錄音顯示四位拉美裔政壇要角竟然對其他族裔口出歧視惡言，最終導致市議會議長、聯盟主席下台，還留在原位的兩位議員則連遠在華府的白宮都呼籲他們盡早打包。

這場密會的參與者為，當時的洛市議會議長長馬丁尼茲（Nury Martinez），議員薩迪洛（Gil Cedillo）、梁家訓（Kevin de Leon），代表300個工會、80萬名勞工的聯盟主席埃雷拉（Ron Herrera）。前三者當時正因為選區重劃而憂心不已，手握大批選票的埃雷拉則承諾力保三人席次。

但是這場在聯盟總部的密會，雖以平和交換意見開頭，但都是拉美裔的四人越討論越離題，竟然開始批評其他族裔，黑人、猶太人、亞美尼亞人、原住民與同性戀無一倖免，還意外掃到市議員博寧（Mike Bonin）。埃雷拉還一度口出狂言，「你們知道的，我們四個就是小拉美連線（Latino caucus）」，還說黑人處處壓著拉美，薩迪洛則回稱，「從康普頓（Compton）到嘉甸那（Gardena），隨便丟顆石子，都能打到墨西哥裔」，言下之意為拉美裔必須扳回一城。

只不過連收到爆料的洛杉磯時報都摸不清楚爆料者的原意，只能公布全部經過，讓讀者一起參加全民猜一猜。洛時13日的報導指出，錄音最早是由名為「Honest-Finding-1581」的Reddit用戶貼上平台，並且標明「洛縣勞工聯盟」，內文寫道「我們都聽了，真的不可思議，勞工運動竟然跟市議會搞到一塊，聽聽埃雷拉與馬丁尼茲說了什麼吧」。

Reddit網管發現後將貼文下架，原因是涉及不當行為。但是Honest-Finding-1581接下來兩周繼續發布錄音檔，不過不僅是2021年10月18日的15分鐘錄音檔，還有其他以埃雷拉為主的八段錄音，長度達17分鐘。由於媒體一直沒有關注Reddit的貼文，推特用戶「@LAunionLaundry」在10月6日轉發埃雷拉的錄音，並標註幾名記者與洛市政治人物，這才引發輿論注意。

事件發展到今日，馬丁尼茲在辭去議長一職後，也辭去市議員職位，埃雷拉辭去聯盟主席一職，但薩迪洛與梁家訓仍未表態。雖然洛縣勞工聯盟是民主黨人經常去「走動」的地方，目前也在幫忙貝斯（Karen Bass）的洛市市長選戰，但是目前的證據看來，發文者並非明顯地幫另一位候選人護航，拉美裔政壇領袖Gloria Molina也認為對市長選戰影響不大，因此爆料者為何忍了一年才公開仍然是個謎。

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