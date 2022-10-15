古紹崙事業有成 重病轉念行善

2021中華民國十大創業楷模之一、核桃市知名商家古紹崙（中）13日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。左為核桃谷聯合學區教委會主席佟儀。（記者楊青╱攝影）

從身帶1000美元被外派到美國開疆闢土，到25年後打造出年營收 超過5000萬美元的跨國企業，2021中華民國十大創業楷模之一、核桃 市知名商家古紹崙（Allen Ku）13日表示，當人生得到所有，當人生經歷生死，最後的圓滿就是「回饋社會」。過去三年，他身體力行。

古紹崙當天在核桃谷聯合學區教委主席佟儀的陪同下，拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。于趾琴表示，美國歷經三年疫情，千家萬戶居家避疫，但古紹崙和他的企業卻不忘社區，持續向學區、學校、醫院和警政執法單位捐贈口罩和防護用品，同時長期出資支持學生興趣課程，為社區樹立了飲水思源、知恩報德的楷模。

1995年，明新工專電子工程畢業後在台灣累積幾年工作經驗的古紹崙，被台灣企業外派到美國，開始了台灣家用電子產品在美國市場的開拓，2002年以30萬美元入主專營鍵盤與滑鼠的主流通路Adesso，策略性避開鴻海市場，工業與民用電子產品齊頭並進，300多項產品在十多年中從200萬元等差跳升，到2020年營收新台幣16億元，不僅產品銷售全球，服務團隊同時遍及台灣、中國、美國、加拿大和英國。

人生最得意的時候，他卻遭受一場健康危機與生死的挑戰。古紹崙表示，生死的挑戰，正是他馳騁商場30年後轉念的起源。

高頻率的跨國出差和持續性長途旅行的極度疲憊，古紹崙突然遭遇顔面神經失調，左眼舒張肌萎縮，只有右眼一半大。深圳酒店的救護車將他緊急送往當地醫院，全身檢查斷層掃描後醫生的結論是「恐有中風 之慮，速住院治療」。

在深圳醫院十個小時的抗血凝劑點滴之後，古紹崙回到台灣。長庚醫院的檢查排除了其中風的可能，要他好好休息，徹底放鬆。等待檢查和醫生診斷結果的那些天，他回想自己的幾十年：如果明天是人生中四肢健全能夠健康行動的最後一天，這輩子還有什麼事情要做？老婆有了，五子也登科了，人生什麽似乎不缺了，但他發現，回饋社會，他之前沒有想到。

2021中華民國十大創業楷模之一、核桃市知名商家古紹崙（中）13日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。左為核桃谷聯合學區教委會主席佟儀。（記者楊青／攝影）

從台灣回到美國，他開始勤儉節約，過最接地氣的生活，同時成立了非營利組織，將十多年前創業時使用的一棟建築捐獻出租，以每年十多萬的租金支持非營利組織的活動。在向各地捐贈大批防疫抗疫物資的同時，資助鑽石吧和核桃市學生的多個興趣俱樂部，讓長期缺乏經費的課後舞蹈課、音樂課、電腦課和學生的學術競賽有了經費和支持。

古紹崙表示，最近正開始與地方城市合作，參與核桃市城中區商住綜合開發。其在核桃山谷大道沿線的八處倉庫，將予以剷平，以便興建400多個經濟型單位住宅，幫助加州解決地方城市住房不足的問題，除核桃市外，奇諾和波莫那的地區類似的合作建設也在進行當中。

古紹崙表示，在美工作生活將近30年，深深感受在美國，努力不一定會成功，但成功一定要努力。美國比很多國家有更公平的競爭舞台，你只要努力，就有機會，只要努力，你就會比其他封閉的國家更有機會。他希望年輕人努力並還有機會享受到成功，因成功和有能力、有心力回饋社區，幫助他人。