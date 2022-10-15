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劫後重生永不放棄 吉佛兹膺玫瑰遊行大禮官

記者陳懿／巴沙迪那綜合報導
劫後重生永不放棄，吉佛兹榮膺2023玫瑰遊行大禮官。（Tournament of Rose）
劫後重生永不放棄，吉佛兹榮膺2023玫瑰遊行大禮官。（Tournament of Rose）

巴沙迪那市玫瑰花車遊行組委會（Pasadena Rose Parade ）10月13日宣布，前亞利桑納州（Arizona）國會眾議員吉佛茲（Gabby Giffords）榮膺2023年玫瑰遊行大禮官（Roses Grand Marshal）。

吉佛茲榮膺2023年玫瑰遊行大禮官，將乘坐花車巡遊科羅拉多大道（圖片：吉佛茲推特...
吉佛茲榮膺2023年玫瑰遊行大禮官，將乘坐花車巡遊科羅拉多大道（圖片：吉佛茲推特）

大禮官將在134屆玫瑰遊行中乘坐花車巡遊科羅拉多大道（Colorado Blvd），1月2日在第109屆玫瑰碗美式足球（Rose Bowl）賽開賽前，拋擲硬幣以決定那一隊首先開球。吉佛茲表示，「我很榮幸能擔任玫瑰遊行的大禮官，非常感謝！」。

吉佛茲曾是亞利桑納州最年輕的參議會女議員以及國會議員，但在2011年一場大規模的濫殺槍擊案中，她被子彈擊中頭部，失去行走和說話的能力，不得不辭去國會議員的職位。在歷經數年的康復後，吉佛茲轉型成為預防槍枝暴力和嚴格管控槍枝的倡導者。

玫瑰花車遊行委員會主席溫斯科特（Amy Wainscott）表示，2023年玫瑰花車遊行的主題「轉角」（Turning the Corner），將是一個激勵個人或團體能夠一起超越的時刻。

吉佛茲對於主題「轉角」也十分喜歡。她表示：「在面臨挫折後，我們都可以有意識地做選擇，朝著不同的方向前進，朝著更好的方向前近。例如我的自身經驗，在2011年受傷後，經歷了漫長的康復之旅，現在為預防槍枝暴力而奮鬥，這將成為我的畢生工作。」

吉佛茲的勵志故事，成為被逼到角落後，重新出發、轉換跑道的最佳典範。

遊行 亞利桑納州 足球

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