律師鄭博仁詳解加州七公投案 籲華人投票

華美聯誼協會（ACCA）12日晚邀請知名華人律師鄭博仁，通過Zoom在線講解加州七個公投案內容。（本報檔案照）

為呼籲華人參與11月的選舉並謹慎投出選票，華美聯誼協會（ACCA）12日晚邀請知名華人律師鄭博仁，通過Zoom在線講解加州七個公投 案內容，現場觀眾收穫頗豐。

鄭律師首先介紹投票 的門檻，投票者必需是美國公民並參與登記為選民，才能獲得選票。投票方式有郵寄和在投票站親自投遞兩種，建議親自投票更保險。

鄭律師並激情洋溢地解釋了為何需要投票，他表示選票代表著權力，是讓民眾的聲音被政客聽見的直接方式。雖然很多亞裔能力強且會賺錢，但因為不投票，導致在政界失聲，比如曾經的AB 979法案就沒有將亞裔寫進去。

加州七公投案內容與解釋。（記者劉子為／製表）

鄭律師誠懇地說道，「說難聽點，你如果不投票，在政治家眼裡，你就不是人」。他透露當選的官員是有權看到具體誰給自己投了票的。

那該如何發聲呢？鄭律師提到主要有兩種方式：一是選擇對的人當代表，或選擇公投案表態：二是自己提案。

他提及，本次選舉加州有七項公投案，並對每項公投案進行通俗易懂的解釋。第一項公投案「禁止州否定或干涉個人的生育自由」，他解釋此項是對今年聯邦法院取消墮胎法案的抗議，提議保留女性人工流產的權利。支持和反對提案的雙方主要圍繞「胎兒是否為生命」和「人工流產的期限」在辯論。

他在解釋完七項公投案後，再次重申投票的重要性。他感慨道：「曾經很多政客覺得華裔 是鍵盤流氓，不投票，只喜歡在網路上表達。但最近愈來愈多政客意識到了華裔的力量，想要拉華裔的票，這就是投票的力量。」

鄭律師分享結束後，很多觀眾表示收穫頗豐，相信自己「今年投票會投得實實在在。」