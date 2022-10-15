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亂砍82歲殘疾翁 警緝快餐店嫌犯

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
嫌疑男舉起手中凶器，朝用餐的殘疾男連刺幾刀。（KTLA）
嫌疑男舉起手中凶器，朝用餐的殘疾男連刺幾刀。（KTLA）

洛杉磯市 Mar Vista社區的一家快餐店，上周發生一起惡性襲擊案件，一名82歲的殘疾男子在店內用餐時，一名嫌犯衝進店中朝他亂砍，使殘疾男受重傷。餐廳監控視頻記錄了當時的案發全過程。

影音: LAPD；後製: 記者趙健

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，這起襲擊案件發生在10 月3日（周一）晚6時55分左右，案發地點位於威尼斯大道（Venice Boulevard）12000號街區。

警方日前公布的餐廳內部監控視頻顯示，案發時，襲擊者手持紅色小滑板和武器進入餐廳，82歲的殘疾男子正獨自坐在裡面吃飯，輪椅車放在一旁。店內並沒有其他顧客，只有一名工作人員在忙碌。

嫌疑男推門進入餐廳時東張西望，隨後目標明確走向被害人，從身後接近對方，迅速舉起手中凶器朝殘疾男子連刺幾刀，之後疾步逃離作案現場。警方稱，該嫌疑男逃往英格爾伍德大道（ Inglewood Avenue）。

案發後，醫護人員趕到現場搶救這名82歲的受害者，他的頸部和肩部均被刺傷。被害人隨後被送往醫院救治，警方稱，他目前處於穩定狀態，正在康復中。

當局稱這次襲擊非常野蠻，尚不清楚嫌犯的作案動機，究竟是隨機作案，還是有針對性的蓄意為之。

據警方描述，襲擊者年齡在20至30歲之間，身高約5呎1吋至5呎6吋，體重約130磅，禿頂，後腦勺有一個大紋身，左眼旁邊有一個小紋身。任何了解此案信息的人都可以致電 310-482-6369，或發送電子郵件至 [email protected] 聯繫偵探 Luis Jurado。

82歲殘疾男子正獨自坐在裡面吃飯，他的輪椅就放在一旁。（KTLA）
82歲殘疾男子正獨自坐在裡面吃飯，他的輪椅就放在一旁。（KTLA）
襲擊者年齡在20至30歲之間，禿頂，後腦勺有一個大紋身。（KTLA）
襲擊者年齡在20至30歲之間，禿頂，後腦勺有一個大紋身。（KTLA）

洛杉磯 警察 Boulevard

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