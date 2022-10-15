華美博物館之友 譴責梁家訓種族言論

有華人血統的梁家訓今年3月競選洛杉磯市長時訪問華埠拉票。（本報檔案照）

洛杉磯 華美博物館 之友強烈譴責洛杉磯市議員馬丁尼茲 (Nury Martinez)、梁家訓 (Kevin De Leon) 及薩迪洛 (Gilbert Cedillo) 所發表的種族主義 言論，要求領導人尤其是民選官員，在公開場合以及私下行為，都應遵守最高的道德標準。在市議長馬丁尼茲宣布辭職為治癒這座城市踏出良好的第一步，華美博物館之友也呼籲議員梁家訓及薩迪洛立刻辭職。

華美博物館位於洛杉磯市立歷史中心紀念園區，這是洛杉磯的發源地。該博物館致力揭露歷史上的種族主義，並與今天面臨的歧視、仇外心理及不容忍現象鬥爭。華美博物館致力通過教育項目與藝術展覽來全力提升洛杉磯的黑人、有色人種、土著、LGBTQIA+ 及美國亞裔社區。

當向任何種族群體發表種族主義及侮辱語言時，社區已經看到其毀滅與破壞的影響。華美博物館之友堅信民選官員能確保他們選區內所有人，無論他們的膚色、種族或性取向如何，都享有平等的保護和獲得資源的機會。唯議員馬丁尼茲、梁家訓及薩迪洛未能履行這一基本職責，不值得信任。