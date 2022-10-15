阿罕布拉學區 教委候選人辦講座

阿罕布拉學區教委候選人張龍正(左一)，范文亮(中)表示身為家長為了孩子參選。（記者邵敏╱攝影）

亞裔生過半的阿罕布拉學區（AUSD）教委選舉第五選區候選人張龍正（Fred Chang）、第四選區候選人范文亮（Tony Fan），本月下旬將在大洛杉磯 台灣會館舉辦「家長生存妙招」學童教育 系列免費講座，邀請專業人士講解民眾關注的教育議題。

講座共有三場活動，涉及六項教育議題，包括大學費用理財、名校升學 規畫、均衡營養的學童飲食、學童心理輔導、華語沉浸教育說明及家長應知道的公共衛生議題。兩位候選人的競選委員會希望藉此活動，讓父母了解如何使用不同的實用「妙招」，應對養兒育女中的挑戰。

三場活動包括10月19日（ 周三）晚上7時，吳佳穎(Hilary Wu)教授主講「讓飲食營養又有趣」，吳怡萱(Emily Wu)女士主講「如何找尋自我內在寧靜」；10月23日（周日）下午3時林怡君老師主講「K-5雙語沉浸教學發展的重要性」，洛杉磯縣公共衛生局研究分析師柯盈楓(Ying Fan)女士主講「藥物濫用概括」；10月26日（周三）晚7時，理財專家沈毅昌(Ken Shen)主講「大學費用投資規畫」，律師方孝偉主講「家長須知的名校升學規畫」。 阿罕布拉學區教委候選人在台灣會館舉辦「家長生存妙招」學童教育系列免費講座。（記者邵敏╱攝影）

張龍正表示自己在與數百名家長交流後，發現這些議題都是他們最常提到，「希望藉此機會，為選區父母們提供需要的資源，成功拿捏如何扮演父母的艱難角色。」范文亮的政見之一是希望看到選區學生們，成功克服挑戰、脫穎而出。他表示本次系列講座中的講者陣容強大、博學多聞，他們將提供豐富的教育資源幫助社區，讓家長認識最新議題。