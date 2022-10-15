加州財長選戰 馬世雲看好

加州財務長候選人古雷洛（左）與現任的馬世雲（右）。（競選團隊提供）

加州 財務長一職將於年底改選，現任的民主黨籍馬世雲（Fiona Ma）對上的是共和黨 籍的古雷洛（Jack Guerrero）。雖然馬世雲有些麻煩纏身，但是兩項數據都對她較為有利：一是初選時馬世雲拿到380萬張票，古雷洛僅140萬票；二是馬世雲募款金額達到400萬元，古雷洛僅2萬元。

另外，大局勢對共和黨也不利，自從2006年起，共和黨人就未贏過州級大選，自鄺傑靈（Matt Fong）1995年當選財務長，共和黨人就難以撼動此一職位。另外，財務長一職的現任優勢非常明顯，自1958年以來就沒有現任者輸掉連任投票的事了。

因此古雷洛雖然滿懷期待，但是11月的大選對他來說是場難打的選戰。不過古雷洛仍希望他能夠改變加州首府的政治氣氛，加州民眾因此已經浪費太多稅金了。古雷洛說，現在該是獨立於民主黨舒適圈之外的人來負責加州財政的時刻了，讓民主政府運作中該有的制衡原則展現出來。

古雷洛主打的是加州政府的負債問題、信用評等，與公務員退休系統（CalPERS）、教師退休系統（CalSTRS）的財政問題，州府花了太多錢在討好選民的案子上，但政府其實可以收更少稅、但做更多事的。他說，當選之後他會持續拜訪議會，直到他們都對他厭倦為止。

不過，馬世雲的現任優勢仍在，包括2021年通過的Assembly Bill 140，使她可以主導加州夢想計畫（California Dream For All）的住房改革方向，另外她對CalKIDS助學計畫，與CalSavers退休金 計畫的支持也對她爭取選票有利。