洛杉磯華埠服務中心 協助申請租金援助券

華埠服務中心可協助申請租金援助券 (Section 8)。（華埠服務中心提供）

洛杉磯華埠 服務中心10月17日至10月28日早上10時至12時，及下午1時至4時期間，協助符合資格的人申請租金 援助券 (Section 8)。

租金援助券 (Section 8) 是聯邦政府的主要計畫，旨在為低收入 家庭、老年人和殘疾人仕提供住房補貼。此項補貼是由公共住房機構代表直接支付給房東，然後該家庭支付剩下的租金。獲Section 8援助的家庭一般需支付家庭每月總收入的30%或每月最低租金50美元 (以較高者為準) ，例如: 該戶獲援助的家庭每月總收入為1000，他們的應付租金為300。

洛杉磯市重新開放租金援助券的輪候名單抽籤申請，洛杉磯市居民可於(太平洋時間) 10月17日早上6時 - 10月30日下午5時期間，透過智能手機、平板電腦或桌上電腦提交申請表，以便有機會抽籤。中籤者可進入租金援助券計畫的輪候名單，名額3萬個。

本計畫只接受網上申請，每個符合資格的低收入家庭只限提交一份申請表。申請免費，但申請家庭中需至少有一位成員是美國公民或具有合法移民身份的非公民。申請結果將通過抽籤隨機產生，結果將於12月1日以電郵方式通知。

華埠服務中心是南加州地區非營利組織的先驅。在過去50年，華埠服務中心一直秉承服務群眾的熱誠，致力為長者、不熟悉英語之移民、低收入家庭、小企業及少數族裔等，在身心健康、社區資源需求等方面提供支援。

此租金援助券申請機會難得，中籤名額亦較以往增加1萬個。為讓更多民眾受惠，華埠服務中心10月17日至10月28日早上10時至12時，及下午1時至4時期間，開放以下地點即場協助民眾提交申請，無需預約。服務地點：(Alpine Tower 愛平商場) 767 N Hill St., Ste 106, Los Angeles, CA 90012。

為確保申請程序流暢，申請人需提前準備以下資料：1. 電郵地址（華埠服務中心可協助申請電子郵件帳戶）及電話號碼；2. 戶主及配偶/聯合戶主的姓名、出生日期、居住地址和郵寄地址、社會安全卡號碼及綠卡號碼（如適用）；3. 將居住在家庭中的總人數（包括您自己）；4. 您的家庭所有成員的各種來源的稅前年度總收入。

詳情請致電華埠服務中心 213-808-1700，或洛杉磯縣房屋局網站: hacla.hcvlist.org。