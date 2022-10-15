南加北一女校友儀旗隊 雙十慶典很吸睛

南加州北一女校友儀旗隊活動後合影留念。（梁蘭蓁提供）

近日，南加州 僑界舉辦了一系列慶祝中華民國111年的國慶活動。在這些活動上，南加 州北一女校友儀旗隊帶來整齊劃一的表演，令人眼睛一亮。這些隊員秉著責任和使命感，傳承母校儀隊的精神。而讓她們更激動的是，母校的北一女中樂儀旗隊，將參加2023年巴沙迪那玫瑰花車遊行 。

南加州北一女校友儀旗隊參加蒙特利公園市的國慶升旗典禮。（梁蘭蓁提供）

據悉，北一女中首位男校長陳智源，將帶領十位教師，以及125位樂儀旗隊學生，於年底時抵達南加州，以便參加2023年1月2日（周一）舉行的玫瑰花車遊行。

而9日在蒙特利公園市巴恩斯公園舉行的雙十國慶升旗典禮上，南加州北一女校友儀旗隊身著標誌性的綠衣白裙制服，手持表演標槍，在激昂的音樂中，表演了流暢的隊形變換和操槍表演，贏得了場上觀眾的一片歡呼和掌聲。

除了蒙市升旗儀式，南加州北一女校友儀旗隊還參加了8日洛杉磯華埠中華會館雙十國慶遊行及表演，以及爾灣的國慶升旗活動。

南加州北一女校友儀旗隊的精彩表演，其實是母校儀隊的傳承。該儀隊創隊隊長梁蘭蓁說，南加州北一女校友儀旗隊創立於2008年，當時受2005年北一女中樂儀旗隊來巴沙迪那玫瑰花車遊行表演的感召，以及北一女中樂儀旗隊楊先鐸教練的鼓勵而成立，並為全球第一個成立、全年練習的北一女校友儀隊，如今已經走過14個年頭。隊員都是當年儀隊成員或校友，平日都是自願抽時間學習、練習，傳承了母校儀隊的責任感和使命感。

在梁蘭蓁和現任隊長陳鳳桃的合力促成下，北一女中樂儀旗隊將受邀亮相2023年玫瑰花車遊行。梁蘭蓁說，這是了不起的事，因為每年能在玫瑰花車遊行上表演的外國隊伍少之又少，這並是北一女中樂儀旗隊第三次參加。前兩次分別是1996年和2005年。北一女中在2019年獲得玫瑰花車遊行邀請，本應該在2021年第三次參加遊行。但因疫情一再延後，終於在2023年玫瑰花車遊行亮相。

梁蘭蓁說，這次玫瑰花車遊行，北一女中樂儀旗隊來美的費用來自校方家長會，台灣地區校友會的募款，及教育局有限的經費補助。另外還有20位家長自費前來。能促成這樣一次的表演很不容易。

他們此行除了參加1月2日的花車遊行外，還可能於12月30日（暫定）在巴沙迪那社區學院（PCC）的Bandfest公演，和1月3日參加迪士尼樂園的遊行。屆時陳鳯桃和梁蘭蓁將與南加州校友會共同合作，在母校來訪時做出各項歡迎小學妹的互動活動。