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加州議會大洗牌 各路人馬角逐

編譯組／綜合報導
加州議會2022年面臨大洗牌。圖為加州眾議會議事廳。（美聯社）
加州議會2022年面臨大洗牌。圖為加州眾議會議事廳。（美聯社）

美聯社報導，加州議會今年底將出現嶄新面貌，原因之一是2020年選區重劃導致的席次更替，以及選民2010年就已經決定的任期年限。倡議團體對此現象興奮不已，部分人甚至稱之為「空缺席次大豐收」，以及「一生難遇的改革機會」。

40席的參議會將有十席必須重選，其中七人任期屆滿，三人不再參選。80席的眾議會無人任期屆滿，但是22名連任就會滿12年的議員選擇不再參選。

參議會半數席次每兩年就要改選一次，眾議會全員每兩年也得改選，但是今年因為選區重劃，連現任議員都得參選，以獲得新民意再確認。

因為任期屆滿不能再選的有參議員赫茲柏格（Bob Hertzberg），他曾任眾議會議長，也擔任過參議會多數黨領袖。眾議員梅恩斯欽（Brian Maienschein）則是因為先前引發爭議而在選區重劃後面臨威脅，不過大致而言，民主黨人在兩會的席次仍算安全。

共和黨部分，參議會將讓出一席。眾議會因為選區重劃受到影響的六席中，有五席是共和黨籍，其中三人極可能敗選，兩席為共和黨人。

熱門選區中，眾議會第40選區（洛杉磯縣）由現任的共和黨籍Suzette Martinez Valladares對上工會運動的Pilar Schiavo。Suzette Martinez Valladares兩年前奪下民主黨席次，但在選區重劃後民主黨支持者變成42%，共和黨支持者僅29%，導致她在初選中得票不過半，11月的大選因而閃黃燈。

共和黨 民主黨 加州

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