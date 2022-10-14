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趙宏拚選戰 核桃聯合學區掃街

記者楊青/核桃市報導
趙宏（前左五）和她的競選義工團隊。（趙宏提供）
趙宏（前左五）和她的競選義工團隊。（趙宏提供）

核桃谷聯合學區教委選戰如火如荼，華裔競選人趙宏（Hong Diana Zhao）及其團隊掃街、拜票、參加社區活動和辯論會發表政見，馬不停蹄。

趙宏（左四）和她的競選義工團隊。（趙宏提供）
趙宏（左四）和她的競選義工團隊。（趙宏提供）

在剛結束的核桃市每年一度的閤家歡嘉年華會上，趙宏和她的競選團隊，與市民們一起在1000米跑步中拉開活動序幕，競選團隊邊跑邊跟市民打招呼，核桃市長伍立倫及現任教委佟儀也一同賽跑表示支持。

作為首次參加地方公職選舉的政治素人，趙宏對本次選舉無比下功夫。除了上周率領20餘人的競選團隊參加核桃家庭嘉年華活動，13日還將參加華人政治聯盟的背書記者招待會，晚上將參加美國華裔民選官員的候選人座談會，19日將參加鑽石吧婦女俱樂部舉辦的候選人座談會。她希望更多核桃學區選民了解自己，更希望獲得大家的選票支持。

趙宏表示，她把學區安全放在首位，包括校園安全和學生心理健康建設；增加學術、藝術和體育項目；幫助改善學生和家庭的成員之間的親子關係，增加學區與家庭之間的鏈接；促進學區的團隊合作和持續性發展。她表示，管理、團隊合作和決策，是她的優勢，她相信自己的專業知識和經驗能夠讓學生受益。

作為第一代移民和家長，趙宏20多年前從中國南京來美，11年前定居核桃市。2021年她在南加大獲得社會工作博士學位，為有加州執照的臨床社會工作者和心理治療師，目前是洛杉磯縣兒童和家庭服務局的主管。

過去20年，趙宏一直在私營部門和政府部門工作；她曾在各個機構擔任社會工作者、項目主管和股東。過去四年，她曾擔任核桃谷學區華裔家長協會會長/副會長，多次舉辦教育研討會，與社區廣泛討論親子關係、同伴壓力、時間管理、青少年藥物濫用和家庭暴力等問題。

核桃谷聯合學區教委選戰如火如荼，華裔競選人趙宏（前右四）及其團隊掃街、拜票、參加...
核桃谷聯合學區教委選戰如火如荼，華裔競選人趙宏（前右四）及其團隊掃街、拜票、參加社區活動和辯論會發表政見，馬不停蹄。（趙宏提供）

核桃 學區 華裔

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