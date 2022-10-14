蒙市書記官候選人Maychelle Yee 維護選民權利

Maychelle Yee居住在蒙市多年，希望能將蒙市建設的更好。（受訪者提供）

蒙特利公園市（Monterey Park）將於11月8日迎來市議員選舉和特別市政選舉，華裔Maychelle Yee將和即將卸任的市議員梁僑漢（Hans Liang）競選市府書記官（City Clerk）一職。

雖然是選舉的新面孔，但Maychelle Yee紮根在蒙市多年，自稱是忠實居民和倡導正義的社區活動家，也是積極的志願者。書記官職責是維護市議會和官方城市記錄，並保證市政選舉的公平，Maychelle Yee表示，多年來她一直傾聽居民的聲音，努力為城市發聲，及時將居民的意願反應給市議會，和政府溝通，時刻關注蒙市動態，勇於揭露不公平的做法，挑戰不道德的行為，並要求問責。

同時，她是公共關係專家，在洛縣政府和警察 局工作超過 20 年，曾擔任兩名前洛杉磯 市議員Laura Chick和Cindy Miscikowski的助理，任職期間她積極促成居民和企業合作，解決鄰里問題並改善洛杉磯社區的生活質量，與社區組織深度合作。她還曾擔任洛杉磯警察局公共關係專家，直接與前警察局長布萊頓(Bill Bratton)合作，目前她就職於洛杉磯水電局，是公用事業服務專家，負責開發和監督數百萬元的商業激勵計劃和合作夥伴關係，支持洛杉磯的商業社區，通過減少溫室氣體排放來幫助應對氣候變化，以及通過公平計劃倡導環境正義等。

對於競選書記官，Maychelle的競選理念是榮譽、信任以及正直。她希望通過確保獲取信息、授權選民做出知情決定來維護選民權利，通過確保所有社區成員在政策和決策過程中的發言權，來重建對地方政府的信任，以及確保當選官員對道德標準負責和選舉過程的公平透明。對於蒙市高比例的亞裔 居民，Maychelle表示，她最注重的就是關注居民的聲音，將幫助面臨語言挑戰的居民，能獲得更多信息和資源，以及有更多機會表達自己的意見。