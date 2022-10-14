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洛杉磯前市議員惠薩勒索中資 其兄認罪

編譯組／綜合報導
洛市議員惠薩2006年在紐約為加農砲點火，沒想到近日卻因為其兄的認罪而成為被砲轟的標靶。（本報資料照片）
洛市議員惠薩2006年在紐約為加農砲點火，沒想到近日卻因為其兄的認罪而成為被砲轟的標靶。（本報資料照片）

洛杉磯前市議員惠薩（Jose Huizar）涉及勒索、收賄等罪名的中資企業「深圳新世界」（Shen Zhen New World）弊案將於在本月開庭，惠薩之兄Salvador Huizar近日認罪，承認向聯調局（FBI）作出虛假證供，並願意配合聯邦後續調查，以及在後續的兩次開庭出席作證。

惠薩本人一直否認犯罪，同盟的深圳新世界老闆黃偉（Wei Huang）已經逃亡許久，不過Salvador Huizar願意認罪並作證，算是聯調局的突破之一。惠薩因為在市議會負責審查不動產新建案，因此根據助理George Esparza供稱，惠薩一向以拖延審查為手段，逼迫不願工費一直增加的建商就範，並曾宣稱「誰叫乳牛不產奶」，最終獲利150萬元。

深圳新世界案的刑事調查，最終迫使惠薩離開市議會，但是因為他否認犯行，因此導致案情一直無法突破，不過相關的其他開發商、前議員Mitch Englander與多位助理都已定罪。

12日是Salvador Huizar本名首度曝光，之前都以關係人A-3代稱，他的律師暫時未作回應。惠薩家的女性成員則皆未被控罪或遭逮捕，但是57歲的Salvador Huizar先前只承認代替惠薩開了兩次支票，而且分毫未收，但近日卻願改口，算是控方的一大突破。Salvador Huizar同時向聯邦加州中區法院認罪。

Salvador Huizar最後承認，他先是在2018年的調查中向聯調局幹員說謊，之後又在2020年的1月欺騙幹員，並在3月對聯邦大陪審團說謊。甚至連在兩周前還對幹員說謊。但事實上，Salvador Huizar為惠薩開立多次人頭支票，每次惠薩都帶著滿滿是錢的信封來找他，然後要他以分毫不差的同等金額開票。當Salvador Huizar問到錢從何來，惠薩總說「你不知道最好」，最後Salvador Huizar在2013年11月至2018年8月間為惠薩洗錢20多次。

支票 加州 開票

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