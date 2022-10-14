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類似商品 女用較男用售價高 加州新法 禁商家賺粉紅稅

記者劉子為/洛杉磯報導
瀏覽亞馬遜即可發現，同一品牌下類似的剃刀，女性用的比男性用的更貴。（記者劉子為╱翻拍後製）
瀏覽亞馬遜即可發現，同一品牌下類似的剃刀，女性用的比男性用的更貴。（記者劉子為╱翻拍後製）

加州日前通過新法案，要求商人不可再針對女性用品標高價，即不可再賺「粉紅税」（Pink Tax）。「粉紅稅」指的是，在市場上一些面向女性消費者的產品，往往比面向男性消費者的同類型產品更昂貴。瀏覽亞馬遜上瀏覽後即發現，同一品牌下類似的剃刀，女性用的比男性用的更貴。

前述不得以性別做為商品定價基礎的AB 1287法案，由加州州長紐森於9月27日簽署通過成為法律。該法案是由州眾議會眾議員Rebecca Bauer-Kahan提出，禁止同一公司生產的幾乎相同的商品針對不同性別給予不同定價，違法的公司將面臨高額罰款。

法案對於「幾乎相同」的定義為：製作材料沒有大區別；產品的用途相似；產品的功能性設計和特徵相似；同一品牌，或同一公司旗下的品牌。

該法案的支持者認為，針對性別的不同定價對女性消費者極為不公，是一種性別歧視。

加州女性地位委員會(California Commission on Status of Women and Girls) 執行理事Holly Martinez表示，女性不應該因為性別多付錢，購買類似的產品，女性每年比男性多支付1300美元，而女性收入平均只有男性收入的79%。在美國，女性消費者佔85%的市場，而粉紅稅代表著女性將缺少1300美元的養老基金、住房基金、教育基金和養家糊口的資本。

加州 紐森 眾議員

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