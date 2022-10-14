橙縣聖塔安那市辦中秋活動 慶多元文化

亞美老人服務中心展示僑委會歷代服裝秀。（橙僑中心提供）

橙縣 聖塔安那(Santa Ana)市政府10月1日於Rosita Park首次舉辦亞裔 中秋慶典活動，由橙縣僑團亞美老人服務中心協辦、僑校北橙中文學校受邀音樂表演，橙僑文化種子教師支援現場文化活動。

橙僑文化種子教師與志工活動前大合照。（橙僑中心提供）

根據橙縣歷史紀錄，聖塔安那市政府在1906年5月25日，以公共衛生為由，燒毀位在市中心華人聚居的中國城，該市5月24日為此曾舉行公開道歉儀式，也是南加州 第一個為排華事件公開道歉的城市，並計畫在中國城舊址前設立紀念碑，表揚華裔移民對社區的貢獻。10月1日特別舉辦中秋慶典活動，希冀未來各族裔攜手合作，避免排華事件再發生。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹(左一)、Santa Ana市議員Thai Viet Phan (左三)、橙僑中心主任蕭蓓如(右二) 、全美中文學校聯合總會副會長吳俊毅(右一)相見歡。（橙僑中心提供）

亞美老人服務中心執行主任王頌茹(Jennifer Wang)表示，非常感謝僑委會支持，提供眾多具有台灣元素的精美小禮物及提供20多套傳統服裝，讓這次中秋慶典上，能夠向不同族裔展示中華服裝之美，此外，亞美中心也精心準備中秋由來的表演以及中國戲曲演場活動，展現中華文化特色。

橙僑文化種子教師與志工攤會上教小朋友玩遊戲認識中文字；顏綠新老師正努力折燈籠、橙僑中心主任蕭蓓如也在一旁幫忙。（橙僑中心提供）

加州參議員Thomas J. Umberg頒發感謝狀給橙僑中心，感謝其對中秋慶典活動的貢獻，與促進亞裔多元文化交流。活動慶典上，橙僑文化種子教師、富樂頓中文學校教師顏綠新與顏綠美，特別準備改編版的文化小遊戲，提供參加活動的小朋友玩樂，並從遊戲中學習生肖相關文字、口罩、貼紙等中文字，並依據遊戲難易度，可獲得僑委會提供之可愛燈籠、熊讚紋身貼紙、黑熊口罩等小禮物，從中了解中文字之美，進而激發對學習華語的興趣。

橙僑中心蕭蓓如主任表示，最近橙縣有越來越多城市開始重視亞裔文化，以及多元族群的融合感謝僑胞對於推廣中華文化默默的耕耘與付出，讓華裔能夠在主流社會被看見。