洛城新語／你不買我不買 明天還能降兩百

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入秋以來，包括亞馬遜 、目標百貨 、好市多 及沃爾瑪在內的零售巨頭，爭先恐後開始打折大促銷。讓人感覺今年的節日購物季，比以往來得更早一些。而爭相打折促銷的理由，肯定不只是商家所說「讓利消費者」這麼簡單；從目前經濟形勢看，或許會出現俗話說的「你不買我不買，明天還能降兩百」。

目標百貨，在10月6日至9日，推出「黑五提前賣」活動；要知道此時距離11月25日真正的黑色星期五，仍有七周左右時間。而這也僅僅是目標百貨近期大促銷活動的開胃菜，據悉目標百貨還會陸續推出打折活動，一直到12月24日的聖誕節前後。

目標百貨10月初開始大促銷，只是近來零售商爭相打折的冰山一角。好市多、亞馬遜及沃爾瑪等，也已開啟假日季大促銷。要知道在2019年，目標百貨直到11月8日才開啟節日大促銷，亞馬遜、沃爾瑪的促銷時間，分別是11月1日與10月25日，而好市多，直至黑五才有促銷活動推出。

年底需要向股東做業績報告，對於這些上市公司來說，藉助聖誕假期送禮的東風，利用打折衝業績，本無可厚非。但是這麼多商家提前如此之早開始促銷，不免讓人感覺蹊蹺。

其實早在今年夏天，這些零售商就已推出促銷活動。當時給出的理由，是錯誤評估供應鏈混亂的影響，導致進貨太多、庫存壓力驟升。通過比對目標百貨今年6月與10月的促銷活動，可以發現許多上次促銷的商品，今次仍在促銷；而且打折的力度，只會更高。的確有部分明星打折商品，出現賣脫銷的情況，但那只是少數現象。這是否可以從另外一個角度理解，6月賣不出去的商品，現在仍然賣不出去，目標百貨只好再次放出相同，甚至更高的折扣，來吸引消費者購買。

美國9月的消費者物價指數（CPI）顯示，如今的通膨狀況仍在數十年以來的高位徘徊。連續數月的升息，對壓制通膨所能起到的效果有限。通貨膨脹極大的抑制消費，使得商家為爭搶市場上不斷萎縮的蛋糕，不得不越來越早的開始大促銷。

按照行為經濟學交易效用理論，消費者購買一件商品時，會得到兩種效用。分別是獲得效用與交易效用，前者受商品使用價值影響，後者則取決於消費者購買商品所付出的價格與心理參考價格的差距。用通俗的語言來講，因為交易效用的存在，消費者會因為「實惠」，而購買可能根本不需要的東西。

結合當今經濟形勢，高通膨之下，民眾被動的將需求降到最簡單。當獲得效用很低時，刺激消費者購買的，只能是商品的交易效用。這也是為何商家現在拚命打折的原因。而依據當前經濟的形勢，需求降低很可能仍會持續較長時間；因此「你不買我不買，明天還能降兩百」，除非是少數明星折扣，想買其他打折商品，或許可以等等更便宜。