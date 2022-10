聖蓋博谷華人區 5城8公投

巴沙迪那擬公投延長市立圖書館特別地塊稅。(Pasadena library官網)

今年11月期中選舉,加州選民除了考慮表決七項全州性公投 案以外,在洛杉磯縣和聖蓋博谷城市,還有多項地方性公投案,從發放教育債券到課徵新稅,從選舉改制到房租控制,這些公投案非常貼近民生,對於民眾有切身的利害關係;華人 選民有必要投下神聖的一票,表明支持或反對的立場,運用自己的民主權利。

此次聖谷華人區五城市八項提案,大多是開源增稅,充實財庫,以土地稅(Parcel Taxes)為主,並且成為地方政府運作,和學區教育設施建設的重要資金來源。地塊稅是對財產稅單一部分徵收的不動產稅金。與財產稅不同,地塊稅不能以財產價值為基礎。通常,這是一種不隨地塊面積大小,或特徵而課稅有差別的統一稅種。例如,聖瑪利諾市空置房屋開徵十年特別土地稅,每棟空房課稅1萬元,不論面積或房價。

亞凱迪亞市三項公投案

華人過半的亞凱迪亞市(Arcadia City),今年除了市議員改選,還有三項倡議案交付公投,內容涉及選舉改革、調升旅館稅率、開徵體育博彩稅收。

市憲章修正案CA:分區選舉市議員(City Charter be amended for election of City Councilmembers by-district)

亞市擬改革現行選舉制度,將全市畫為五個小選區,而不是在全市範圍內普選。在偶數年的11月第一個星期二進行市政選舉,與全州大選日期保持一致;修改程序填補空缺的選舉職位,將市府書記官從選舉改為任命,設立市檢察官,修改市採購程序,以及進行其他現代化修改。

倡議案HT:調高旅館稅率(Hotel Tax charged to guests from a maximum of 10% to 12%)

自2023年1 月1日起,向酒店和任何其他過夜住宿設施的客人,收取城市臨時占用稅(亦稱旅館稅)的最高稅率,從最高10%提高到12%,估計每年可額外增收73萬元,用於市政服務,包括公共安全響應、街道維修和維護、公園建設和維護以及一般政府使用。徵稅期限直到選民廢止。

倡議案SW:開徵體育博彩稅(Sports Wagering Tax)

以體育博彩總收入5%的稅率徵收體育博彩稅,預計每年可提供約100萬元,用於城市公園、街道和公共安全等一般政府用途。徵稅期限直到選民廢止。

蒙特利公園市普通稅收案

倡議案MP:蒙特利公園市普通稅收案(General Tax Proposition)

華人市民高達六成的蒙特利公園市(Monterey Park),今年推出「普通稅收案」(General Tax Proposition)。該項新法規旨在維持市政財務的長期穩定性,和地方控制服務(例如9-1-1緊急/安全響應);進行社區/公園警察巡邏;幫助防止盜竊/財產犯罪;保護當地飲用水;為乾旱做準備;保留/吸引當地企業/工作職位;修復街道/坑洼;解決無家可歸問題。資金通過創立一個稅率¾¢(0.75分)的交易和使用(銷售)稅獲得,每年產生約 600萬元,並且公布審計及公共支出。徵稅期限直到選民廢止。

巴沙迪那市圖書館 土地稅延長案

倡議案H:巴沙迪那市圖書館服務維護(Pasadena library services continuation measure)

該倡議案旨在保持城市圖書館的良好維護;提供書籍/資料、青少年閱讀/家庭作業計畫; 保障圖書館開放的時間/天數;留住合格的圖書館員;確保電腦登錄瀏覽暢通;市民繼續實行選民批准的年度土地稅(parcel tax),目前單戶住宅和公寓每單位課稅41元,其他類型的地產稅率為指定稅率,每年可產生 280萬元,期限15年,限制消費者價格指數的年度增長;要求審計及地方控制資金。

巴沙迪那憲章修正案實施租金控制

憲章修正案H:租金控制(Rent Control)

擬修訂巴沙迪那市憲章,將該市每年的租金調漲幅度,限制在1995年2月1日之前建造的多戶出租單元的消費者價格指數增長百分比的75%;禁止驅逐出租單位,除非基於11項特定標準的正當理由;建立一個由市議會任命的獨立的出租房屋委員會,來監督和通過規則和條例。

聖瑪利諾市空置房屋開徵十年特別土地稅

倡議案Z:空置房屋徵收特別土地稅(levy an annual special parcel tax)

在該城市或在市內擁有不動產,或已獲得聖瑪利諾市內商業和住宅物業的營業執照,開徵十年特別土地稅,用以資助公共安全服務(包括警察、消防和法規執行)、學校設施的維護和學校人員配備,每棟空置屋固定收稅金額1萬元,估計每年可產生470萬元(假設空置率10%),視生活成本每年增加而定,期限十年。

延長南巴沙迪那圖書館特別稅

LL倡議案:延長南巴沙迪那圖書館特別稅(To maintain funding for the South Pasadena library)