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聖蓋博谷華人區 5城8公投

記者丁曙／綜合報導
巴沙迪那擬公投延長市立圖書館特別地塊稅。（Pasadena library官網）
巴沙迪那擬公投延長市立圖書館特別地塊稅。（Pasadena library官網）

今年11月期中選舉，加州選民除了考慮表決七項全州性公投案以外，在洛杉磯縣和聖蓋博谷城市，還有多項地方性公投案，從發放教育債券到課徵新稅，從選舉改制到房租控制，這些公投案非常貼近民生，對於民眾有切身的利害關係；華人選民有必要投下神聖的一票，表明支持或反對的立場，運用自己的民主權利。

此次聖谷華人區五城市八項提案，大多是開源增稅，充實財庫，以土地稅（Parcel Taxes）為主，並且成為地方政府運作，和學區教育設施建設的重要資金來源。地塊稅是對財產稅單一部分徵收的不動產稅金。與財產稅不同，地塊稅不能以財產價值為基礎。通常，這是一種不隨地塊面積大小，或特徵而課稅有差別的統一稅種。例如，聖瑪利諾市空置房屋開徵十年特別土地稅，每棟空房課稅1萬元，不論面積或房價。

亞凱迪亞市三項公投案

華人過半的亞凱迪亞市（Arcadia City），今年除了市議員改選，還有三項倡議案交付公投，內容涉及選舉改革、調升旅館稅率、開徵體育博彩稅收。

市憲章修正案CA：分區選舉市議員(City Charter be amended for election of City Councilmembers by-district)

亞市擬改革現行選舉制度，將全市畫為五個小選區，而不是在全市範圍內普選。在偶數年的11月第一個星期二進行市政選舉，與全州大選日期保持一致；修改程序填補空缺的選舉職位，將市府書記官從選舉改為任命，設立市檢察官，修改市採購程序，以及進行其他現代化修改。

倡議案HT：調高旅館稅率（Hotel Tax charged to guests from a maximum of 10% to 12%）

自2023年1 月1日起，向酒店和任何其他過夜住宿設施的客人，收取城市臨時占用稅（亦稱旅館稅）的最高稅率，從最高10%提高到12%，估計每年可額外增收73萬元，用於市政服務，包括公共安全響應、街道維修和維護、公園建設和維護以及一般政府使用。徵稅期限直到選民廢止。

倡議案SW：開徵體育博彩稅（Sports Wagering Tax）

以體育博彩總收入5%的稅率徵收體育博彩稅，預計每年可提供約100萬元，用於城市公園、街道和公共安全等一般政府用途。徵稅期限直到選民廢止。

蒙特利公園市普通稅收案

倡議案MP：蒙特利公園市普通稅收案（General Tax Proposition）

華人市民高達六成的蒙特利公園市（Monterey Park），今年推出「普通稅收案」（General Tax Proposition）。該項新法規旨在維持市政財務的長期穩定性，和地方控制服務（例如9-1-1緊急/安全響應）；進行社區/公園警察巡邏；幫助防止盜竊/財產犯罪；保護當地飲用水；為乾旱做準備；保留/吸引當地企業/工作職位；修復街道/坑洼；解決無家可歸問題。資金通過創立一個稅率¾¢（0.75分）的交易和使用（銷售）稅獲得，每年產生約 600萬元，並且公布審計及公共支出。徵稅期限直到選民廢止。

巴沙迪那市圖書館土地稅延長案

倡議案H：巴沙迪那市圖書館服務維護（Pasadena library services continuation measure）

該倡議案旨在保持城市圖書館的良好維護；提供書籍/資料、青少年閱讀/家庭作業計畫； 保障圖書館開放的時間/天數；留住合格的圖書館員；確保電腦登錄瀏覽暢通；市民繼續實行選民批准的年度土地稅（parcel tax），目前單戶住宅和公寓每單位課稅41元，其他類型的地產稅率為指定稅率，每年可產生 280萬元，期限15年，限制消費者價格指數的年度增長；要求審計及地方控制資金。

巴沙迪那憲章修正案實施租金控制

憲章修正案H：租金控制（Rent Control）

擬修訂巴沙迪那市憲章，將該市每年的租金調漲幅度，限制在1995年2月1日之前建造的多戶出租單元的消費者價格指數增長百分比的75%；禁止驅逐出租單位，除非基於11項特定標準的正當理由；建立一個由市議會任命的獨立的出租房屋委員會，來監督和通過規則和條例。

聖瑪利諾市空置房屋開徵十年特別土地稅

倡議案Z：空置房屋徵收特別土地稅（levy an annual special parcel tax）

在該城市或在市內擁有不動產，或已獲得聖瑪利諾市內商業和住宅物業的營業執照，開徵十年特別土地稅，用以資助公共安全服務（包括警察、消防和法規執行）、學校設施的維護和學校人員配備，每棟空置屋固定收稅金額1萬元，估計每年可產生470萬元（假設空置率10%），視生活成本每年增加而定，期限十年。

延長南巴沙迪那圖書館特別稅

LL倡議案：延長南巴沙迪那圖書館特別稅（To maintain funding for the South Pasadena library）

為了維持南巴沙迪那圖書館的運營和維護資金，包括技術升級、學生資源以及家庭故事時間和暑期閱讀等項目，應通過一項延長南巴沙迪那市圖書館特別稅的法規，該法規將於2024年6月30日期滿。但在該法規期滿之前，南巴沙迪那選民可以透過多數票支持，保持市圖書館特別稅法規在期滿後繼續有效。

巴沙迪那市擬修改憲章控制房租漲幅。（Gettyimages）
巴沙迪那市擬修改憲章控制房租漲幅。（Gettyimages）
亞凱迪亞市擬開徵體育博彩稅。（Gettyimages）
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聖瑪利諾市擬開徵空置房產地塊稅。（San Marino官網）
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