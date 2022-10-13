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洛縣公投授權政委 可罷免警長案

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯縣警長維拉紐瓦（圓圈處）成立亞裔顧問委員會，擁有一批華人支持者。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣警長維拉紐瓦（圓圈處）成立亞裔顧問委員會，擁有一批華人支持者。（記者丁曙／攝影）

2022年11月8日加州期中選舉，除了全州性七項公投案之外，在洛杉磯縣（Los Angeles County）還有兩項地方公投案。一項是修改洛縣憲章，縣政委員會可以罷免民選的縣警長；一項是在洛縣直轄區允許經營大麻生意並徵稅；兩項公投案均同華人社區利益密切相關。

公投案A「縣章修正案——授權罷免民選警長」（Measure A，Removal of Sheriff for Cause Amendment）。今年7月洛杉磯縣政委員會批准啟動修改洛縣憲章的程序，增強洛杉磯縣警長責任制的結構性需求。由兩位縣委密契兒（Holly J. Mitchell）和 蘇麗絲（Hilda L. Solis）共同撰寫的動議，指示縣府法律顧問起草一項特別選舉條例，允許選民表決一項縣憲章修正案，將授權縣政委員會可以五分之四的絕對多數票，罷免違反法律或濫用職權的警長。

加州憲法授權地方縣憲章為罷免縣官員（包括民選警長）提供步驟。但作為特許縣（charter county），洛杉磯縣需要選民批准憲章修正案，創建一個程序，縣政委員會可以出於正當理由投票罷免警長，免理由包括： 違反與履行警長職責有關的任何法律；公然或屢次失職；挪用公共資金或財產；故意偽造相關官方聲明或文件；或妨礙監察長、警局平民監督委員會，或任何有權進行此類調查的政府機構進行調查。

該項公投案針對洛杉磯縣現任警長維拉紐瓦（Alex Villanueva），因為他和多數縣委意見不合，雙方「對著幹」眾所周知。但在現行制度下，縣政委員會無權罷免民選警長，選民必須等待大陪審團裁判或收集簽名舉辦罷免選舉。

洛縣第二區縣政委員密契兒指出，加州立法機關、縣委會和選民已竭盡全力建立一個問責和透明的制度。 然而，幾十年來現行制度依然允許濫用權力，給公共安全帶來嚴重後果。擬議的憲章修正案將允許縣政委員會可以迅速罷免違反法律的警長，「選民應該有機會決定，這是否是加強警長問責制和保護縣居民生命和自由的正確方式。」

洛縣第一區委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis)表示，「執法問責制事關公共安全。確保居民有能力投票，反對執法恐嚇、騷擾和不當行為，並讓責任人對任何傷害和創傷負責，這是縣委會的責任，特別是對洛杉磯縣警長的責任。這項憲章修正案將為居民提供他們期望的監督，以及他們應得的有序執法的安全感。」

對此，維拉紐瓦也發起反擊指出，「這項動議助長了公共腐敗，尤其是在原因如此廣泛和不確定的情況下，指派政治任命人員去確定罷免原因，這存在著根本缺陷。」

唯一反對該項動議的洛縣第五區委員巴格（Kathryn Barger）指出，「賦予縣委會有權罷免民選警長，這無疑剝奪了公眾的權力。該項公投案也有可能剝奪了選民權利，並且忽略了一個事實，現有的罷免程序可以免除不履行職責的民選官員。」

罷免 洛縣 洛杉磯

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洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

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聖蓋博谷華人區 5城8公投

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