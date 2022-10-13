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PCC校舍升級 發債5.65億公投

記者丁曙／巴沙迪那報導
巴沙迪那學院擬發行教育債券5.65億元交付選民公投。（記者丁曙／攝影）
巴沙迪那學院擬發行教育債券5.65億元交付選民公投。（記者丁曙／攝影）

巴沙迪那學院（PCC）是最受華人和亞裔青睞的學校，今年11月期中選舉，該校推出一項「巴沙迪那社區學院債券案」（Pasadena Area Community College Measure），擬發行5億6500萬元債券，對學校老舊建築設施升級改造。

該項編號PCC倡議案，旨在改造學校老舊設施，提供由地方控制的資金，來完成基本維修和升級，例如更換漏水的屋頂、生鏽的舊管道、有故障的電氣系統，拆除石棉／鉛管，以及維修或更換過時的電氣系統，水和灌溉系統，以提高能源效率和節水。PCC的學校設施改造債券案，將使教室、實驗室和設備現代化，跟上當前的行業標準和技術，包括保持計算機系統和教學技術的最新狀態，以及升級教室和科學職業培訓設施， 技術、工程、數學和電腦科學，可以提供更多家庭負擔得起的高質量教育的機會。

PCC理事會華裔理事王耀正（Alton Wang）指出，近百年來，巴沙迪那學院（PCC）為聖蓋博谷當地學生，提供了高質量、可負擔的大學教育和職業培訓。學院提供廣泛的副學士學位、大學轉學課程、證書課程、職業和技術教育，為學生成功提供所需要的教育和職業培訓，以及推動當地經濟發展所需要的技術工人。隨著四年制學院和大學的成本不斷上漲，成千上萬的當地學生必須依靠像PCC這樣的低收費的社區學院，其成本只是加州州立大學（CSU）、加州大學（UC）和私立大學的一小部分。

他進一步指出，PCC確保每個學生，無論收入如何，都有機會在大學和職業生涯中取得成功。與加州任何其他社區學院相比，PCC將更多的學生轉移到加州大學和加州州立大學校園。許多當地護士、消防員、護理人員、警察和其他急救人員，在PCC接受教育和工作培訓，成為訓練有素的專業人員，以確保聖蓋博谷的安全和健康。PCC是聖蓋博谷地區的重要經濟引擎，創造了數千個就業機會，每年為當地工人和企業創造近6億元的總經濟效益。

PCC制定了詳細的設施總體規畫（FMP），評估所有大學設施的狀況，確定需要改進的地方，並提供未來10至15年升級教室的計畫。加州為社區學院設施的改造、維修和升級，提供的資金非常有限，PCC必須開發當地資金來源，例如發行設施改造教育債券。

如果得到55%的當地選民批准，透過發行教育債券，為該校籌集5億6500萬元，按PCC學區內房產物業，每100元評估價值徵收2分，預期每年可徵收3200萬元；並在分期償還貸款期間，支付法定利率。債券運作由城市監督，所有資金由地方控制。

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