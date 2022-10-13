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洛杉磯社區學院公投發債53億 升級9學院

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯市社區學院擬翻新改造。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯市社區學院擬翻新改造。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯社區學院學區（Los Angeles Community College District，LACCD）共有九所學院，很受亞裔學生青睞。今年11月期中選舉，該學區推出一項「洛杉磯社區學院安全維修、職業培案案」（LA Measure），擬發行53億元債券，對九所學校的老舊建築設施升級改造。

洛杉磯社區學院債券案的主旨為培養護士、護理人員、消防員、退伍軍人，維修／升級該社區學院建築、教室、水管、下水道／煤氣管道、技術、科學實驗室；為學生就業／大學轉學做準備；去除石棉、含鉛油漆； 獲取、建造、維修設施、場地、設備等。

LACCD發行53億元債券案，其中幾個主題引起選民強烈共鳴，包括保持優質、負擔得起的高等教育選擇能力，學生轉入四年制學院／大學，需要使基本修復大學建築、學區為退伍軍人提供服務，以及第一批培訓醫療緊急情況和自然災害的響應者。提供有關倡議案的目標和信息，有助於提高選民的大力支持。

洛杉磯社區學院學區擬籌集53億元債券，對整個學區內的房產物業，以每10萬元評估價值徵稅25元；每年可以課稅3億4500萬元，以法定利率發行債券。該倡議案是否應該被採納需要選民批准，但所有資金在當地使用。

洛杉磯市社區學院系統也是美國最大規模的社區學院，最早推行第一年學生免學費計畫，為全美普及高等教育發揮了示範作用。

洛杉磯 學區 債券

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