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喜瑞都社區學院 發教育債券公投

記者丁曙／綜合報導
喜瑞都社區學院倡議案發行教育公債改造學校設施。（Cerritos學院官網）
喜瑞都社區學院倡議案發行教育公債改造學校設施。（Cerritos學院官網）

2022年11月期中選舉，在洛杉磯縣地方城市，共有82個倡議案交付公投，包括三個地方社區學院改造案，其中兩所學院位於華人社區，同華人子弟的教育密切相關。

加州公校基礎設施的建設和養護經費，主要來自州和地方的產業稅。加州和地方學區依靠發行債券來籌措學校設施的費用，包括新建築項目投資、現有設施的保養和升級改造等。2000 年加州選民通過了39號倡議案，將通過地方學校建設債券案的得票率，從三分之二降低到55%。此後教育債券案的通過率一直比較高。

●CC教育債券案

喜瑞都社區學院安全維修、職業培訓（Cerritos Community College safety repair, career training measure）

該教育債券案擬獲選民批准，以法定利率發行4億2500萬元債券，用於學院的教學、培訓和支持設施的升級和更新；去除石棉／含鉛油漆；保持安全的飲用水；地震／消防安全；通過現代職業培訓和畢業生轉入四年制大學深造，為當地勞動力、學生／退伍軍人做好準備；購買設備、設施、場地。

倡議案擬向當地住戶的房地產課稅，每10萬元估值徵稅25元，預計在債券分期償還期間，每年可以籌集 1900萬元，並要求獨立審計和公開支出項目。

債券 教育 加州

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