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南加兩華裔獲戴維森獎學金 共六萬元

記者丁曙／洛杉磯報導
2022戴維森學者首獎得主何維蓮獲贈5萬美元獎學金。（戴維森學者基金會）
2022戴維森學者首獎得主何維蓮獲贈5萬美元獎學金。（戴維森學者基金會）

戴維森學者獎學金計畫（The Davidson Fellows Scholarship Program）近日公布2022年獲獎名單，在全國21位獲獎的學生，南加州有包括兩名華裔的三名少年上榜，分享8萬5000元獎學金，表彰他們的科學研究和音樂創作的成就。

三名少年才俊是派洛斯福德（Rancho Palos Verdes）市18歲的何維蓮（Vivien He，譯音），和16歲的周春藝（Chunyi Zhou，譯音），以及爾灣（Irvine）市18歲的 Anjal Jain。

首獎得主何維蓮獲贈5萬元獎學金，她表示，膺選戴維森學者意味著深切關心並致力於讓世界變得更美好，無論奉獻大小；能與其他才華洋溢的同齡人一起獲獎，她感到非常興奮和榮幸。

何維蓮的科研項目題為 「Qube 網絡：用於地震預警的低成本高靈敏度消費者地震網絡」，創建了一個地震預警設備，當多個設備聯網在一起時，它們能夠更準確地檢測地震活動，從而為抗震救災做好準備，包括關閉燃氣管道或停運火車。

何維蓮今年喜事連連，年初入圍雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)前40名決賽名單，年中膺選美國總統學者（The U.S. Presidential Scholar），年尾膺選戴維森學者得獎人（Davidson Fellow Laureate），一年三大獎十分罕見。

Anjal Jain獲得2.5萬美元獎學金。（戴維森學者基金會）
Anjal Jain獲得2.5萬美元獎學金。（戴維森學者基金會）

Anjal Jain的研究項目主題為「使用光學相干斷層掃描血管造影術，和 Humphrey 場分析儀在青光眼的視盤區域檢測血管密度和視野損失率」，為早期青光眼檢測提供另一種方法，有可能管理早期的醫療保健並保持更好的視力。該項研究成果獲贈2萬5000元獎學金。

華裔小提琴家周春藝獲得 1萬美元獎學金。（戴維森學者基金會）
華裔小提琴家周春藝獲得 1萬美元獎學金。（戴維森學者基金會）

周春藝的項目「無言之歌：用古典音樂促進內省和聯繫」，運用她作為古典小提琴家的經驗，開發了處理基於抽象和敘事的古典作品的新方法，揭示了音樂作為視覺或口頭講故事的替代方案的潛力，開放和吸引更多受眾。她獲贈 1萬元獎學金。

戴維森學者獎學金創始人戴維森 (Bob Davidson) 說，「今年的獎學金得主繼續尋找新的和創新的方式，追求他們的教育和研究之旅，同時努力解決一些世界上最令人頭疼的問題。」 「這些學生克服了大流行期間從事科研和藝術的挑戰，把握了來自創造性、跳出思維框框的新機會，利用技術來擴展他們的導師網絡，並且獲取新的信息和數據來源，從而產生了非常多樣化的項目組合。」

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