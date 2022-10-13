福全健保蒙市社區中心開幕 以多種亞洲語服務長者

蒙市市長羅霈霆（左）以及市議員陳贊新(（右）為福全健保總裁及營運長Myong Lee送上感謝狀。（記者朱敏梓／攝影）

福全健保 （Clever Care）蒙特利公園市社區中心10月12日盛大開幕，這是位於聖蓋博 谷的第二家社區中心。國會眾議員趙美心，加州49選區眾議員方樹強，蒙市市長羅霈霆以及市議員陳贊新，聖蓋博市市長丁言愉，市議員吳程遠等諸多民選官員，以及社區代表，出席開幕剪綵儀式；福全健保資深健保顧問Bill Kao主持開幕式。

影音來源：記者朱敏梓

福全健保總裁及營運長Myong Lee表示，自己的父母是第一代移民，不會講英語，他深知許多亞裔長者選擇健康保險和醫療服務時遇到的諸多困難。福全健保為長者提供多種語言服務，包括粵語、閩南語和普通話，同時提供西醫治療結合東方養生療法的醫療保健解決方案服務長者。

聖蓋博市市長丁言愉(Tony Ding)（左）和市議員吳程遠（John Wu）（右）（記者朱敏梓／攝影）

趙美心表示，福全健保為亞裔長者提供諸多便利，包括提供多語言服務和幫助他們獲取紅藍卡老年人醫療保險福利，為他們提供專業諮詢。福全健保還和非營利組織合作，為長者提供心理健康服務，感謝福全健保做出的諸多貢獻。

方樹強指出，福全健保除為長者提供健康知識，還開設諸多免費課程，包括瑜伽、冥想、太極、營養膳食等，全方位為長者服務。

現場舉行剪綵儀式（記者朱敏梓／攝影）

羅霈霆代表蒙市歡迎福全健保的到來。陳贊新說，當福全健保與蒙市完美合作，為長者謀求福祉。丁言愉盛讚福全健保社區中心陸續在聖蓋博市和蒙市開業，為華人提供多語言服務。

各級政府的官員並為福全健保送上感謝狀。