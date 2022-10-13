李軍選亞市第5區議員 反對遊民屋

李軍走務實路線，抓緊最後時間拜訪選民，和選民進行面對面溝通。（檔案圖片）

距離亞凱迪亞（Arcadia）市議員選舉還有不到一個月時間，各華人 候選人都在積極進行最後衝刺。第五區的華人候選人李軍（Jason J Lee）走務實路線，抓緊最後時間拜訪選民，和選民進行面對面溝通。

在第五選區的四名候選人中，李軍說，他是唯一一個能講中文的雙語候選人。他抓住這個優勢和第五區選民尤其是華人選民進行溝通，了解他們的訴求，讓他們不會因為語言障礙放棄權益。第五區亞裔 人口佔64%， 亞裔中有90%-95%華裔。亞裔目前登記選民4000多人，其中90%都是華人，另有2000多張白人選票，亞裔選民雖然佔多數，但是亞裔投票率比較低，呼籲大家一定要出來積極投票。

李軍現在每天堅持挨家挨戶爭取廣泛選民支持。他認為這才是最實際的，他前後已經進行三輪掃街。他說，以前建立的友誼和信任，現在都將化為選票。

他說，他是幾個候選人裡唯一明確公開反對在亞市建遊民 屋的候選人，他對遊民安置有具體方案。縣政府可在比較便宜的地區造大型遊民住房，能把洛縣80-90%的遊民送到那裡，同時建造配套醫療中心、戒毒中心，並幫助其學習技能，不能永遠吃社會福利。美國夢代表著努力和勤奮，他當年來美國時身上只有80元，上學獲得的獎學金就是納稅人的錢，他現在參選就是回報社會。

李軍在亞市居住17年，有自住宅及其他物業。他積極參與亞市各種社區活動，是亞市扶輪社會員，亞市商會會員及亞市法律日義務律師。他的競選理念包括嚴厲打擊犯罪，確保社區安全，增強警力，尤其是增加巡邏頻率和警察存在感。依法治市、嚴厲打擊犯罪。解決遊民問題，解決水荒問題，保留亞市豐富的歷史文化遺產、發展經濟、主張多元化、支持學校和關心老年人的需求。