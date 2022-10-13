亞市第3區選戰 王愛琳增收益共享

第三選區華人候選人王愛琳（Eileen Wang，右六）12日舉辦記者會，社團代表和亞市第三區選民等出席表達支持。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞市第三選區候選人王愛琳（Eileen Wang）12日告訴第三選區居民如何登記為選民並投票 ，及宣導和亞市利益相關的提案，呼籲大家投她一票。

王愛琳表示，選舉投票日臨近，只要是美國公民登記成為選民非常簡單，在網上就能完成。填寫選票時要注意使用黑筆填寫，但不要使用鉛筆。第三選區的投票位置在選票的第一頁，非常顯眼。除了第三選區的市議員選舉，還有三個亞市相關議題希望大家留意。

第一個是關於是否修訂市政憲章，以規定按地區選舉市議員，這個議題目前還有爭議，大家可根據自己的考量投票。

第二個議題是關於從2023年1月1日開始，是否向飯店和任何其他過夜住宿設施的客人，收取暫住稅（又稱飯店稅）的最高稅率從10%提高到12%，將每年為亞市府增加73萬元收入。

第三個議題是是否設立體育博彩稅，稅率最高為體育博彩總收入的5%， 每年也會為亞市府增加100萬元收入。增加的稅收能解決警消人力開支等問題。

較有爭議的遊民 問題，王愛琳明確表態她不支持微型房屋收容所（Tiny Home Shelter）計劃，認為遊民問題需要為其提供幫助，才能解決其面臨的問題。

亞裔 青少年中心（AYC）主任陳鳳儀（Florence Lin）表示，如果王愛琳成功當選，將成為亞市119年以來第一個華人女性市議員，希望她能當選，為亞裔女性發聲。