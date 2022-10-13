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陳仁宜 轟對手理財能力差

編譯組／綜合報導
陳仁宜稱，郭嫻連私人財務都管不好。（本報檔案照片）
陳仁宜稱，郭嫻連私人財務都管不好。（本報檔案照片）

代表民主黨參選加州主計長的郭嫻（Malia Cohen），個人理財能力再度成為共和黨籍對手陳仁宜（Lanhee Chen）的攻擊目標。郭嫻的缺失有二，一是2021年3月漏繳社群媒體顧問公司Power Forward的企業稅，二是2006年以兩筆貸款買下舊金山公寓，房子最後卻因為欠繳遭到法拍。陳仁宜稱，連私人財務都管不好的人，如何管理全球第五大經濟體加州？

郭嫻接受洛杉磯時報訪問時，說她已經記不清Power Forward的營業證為何被吊銷，因為她早在2019年就已經申請關閉Power Forward了。郭嫻競選團隊稍後補充，因為郭嫻曾經換過地址，所以後來的稅務文件都沒收到。

加州稅務局（Franchise Tax Board）的紀錄顯示，Power Forward的帳戶一度關閉，但現在欠繳問題已經解決，公司執照也在今年4月恢復。郭嫻的發言人David Beltran稱，之前關閉帳戶是因為她的合夥人察覺疏漏。但是稅務局紀錄顯示，在公司執照恢復後，銀行帳戶又在5月被關閉。因此欠稅問題仍然無解。

至於法拍事件，郭嫻個人稱之為充滿創痛的一課。她說，她不知道為何會以兩筆貸款在2006年12月買下58萬1500元的兩房公寓，但是2008年的次貸風暴導致房價暴跌，因此郭嫻決定不繳房貸，以爭取銀行願意重新協商還款方式。不過承貸行不願埋單，最後扣押了公寓並且法拍兌現，這也讓郭嫻的信用紀錄大受打擊。

不過，郭嫻說，她從最糟的經驗中學到教訓了，因此重建了信用紀錄，也促使她願意在公職上更上層樓。

只是，兩起事件對於11月大選會有何影響，選戰專家認為，這要看郭嫻的處理夠不夠明快了。然而，大勢似乎並不站在郭嫻這邊，陳仁宜的募款金額已達400萬元，郭嫻才募得230萬元，而且已經花了180萬元。

加州主計長候選人郭嫻。（美聯社）
加州主計長候選人郭嫻。（美聯社）

加州 貸款 社群媒體

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