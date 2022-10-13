男持械強擄14歲女 公園性侵

期間有輛車從他們身邊經過，緩緩行駛，應該是發覺可疑之處，但最終並沒有停留。（LAPD）

洛杉磯 市警察 局（LAPD）10月12日（周三）證實，一名男子在洛市艾爾塞雷諾（El Sereno）公園，用武器威脅一名14歲少女，將她綁架至附近廁所並性侵 。警方目前已逮捕一名男子，尚未透露更多細節。視頻記錄了嫌疑人挾持女孩的過程。

視頻來源：LAPD╱記者邵敏後製

這起案件發生在10月11日（周二），案發地點位於洛市克拉馬斯街 （Klamath Street）4700 街區附近的艾爾塞雷諾公園。

洛杉磯市警察局公佈的監控視頻顯示，嫌疑男子在艾爾塞雷諾公園附近的一條社區街道上行走，他將手臂搭在受害者的肩膀上。案發現場周圍都是居民住宅，期間有一輛車從他們身邊經過，緩緩行駛，應該是發覺了可疑之處，但最終並沒有停留，很快消失在視線中。

整個挾持的過程中，嫌疑男子緊緊地摟著女孩的脖子，視頻中可以看到被害人多次舉起手，但都沒有掙脫對方的束縛。警方稱，案發時，嫌疑人用武器威脅這名14歲的女孩，並強迫受害者進入洗手間實施性侵犯，該男子隨後逃離現場。

嫌疑人為一名捲髮、留著山羊鬍的非裔男子，身穿一件帶有綠色和紅色條紋的白襯衫和深色牛仔褲。

12日早上，警方證實有一人已被拘留，但沒有提供更多細節，調查仍在進行中。也沒有透露有關這名少女的更多信息，但警方表示，受害者已和家人一起回到家中。