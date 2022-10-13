美洲獎勵旅遊展 台灣館「環景」吸睛

2022年美洲國際會議與獎勵旅遊展在拉斯維加斯舉行。圖為台灣館。（觀光局提供）

美洲地區最大的2022年美洲國際會議與獎勵旅遊展(IMEX America)，10月11日至13日在拉斯維加斯舉辦。為了爭取國際會展市場，交通部觀光 局、經濟部國際貿易局MEET TAIWAN計畫，及台北市政府觀光傳播局共同籌組台灣館，並邀集航空公司、旅行社和專業會展公司等台灣旅遊業代表，向美加市場傳達台灣作為獎勵旅遊及會展目的地的優勢。

本次台灣館結合創新科技，設置圓頂環景投影球幕，以360度沉浸式環景影片讓參觀者宛如置身於台灣，探索各地美景並享受多元的觀光體驗。展期時每日台灣館會舉辦兩場買家說明會，介紹台灣整體獎勵旅遊及會議產業環境、會展場地、飯店及交通資訊，以增加台灣的國際曝光率。另外現場也提供客家油紙傘彩繪體驗、趣味戳戳樂遊戲及摸彩活動，加強與國際買家互動以發展新商機。

台灣地處於亞洲中心位置，是亞洲地區交通樞紐，擁有許多北美城市定期直飛航班，更是舉辦各項會展活動便捷地點的優質選擇。台灣擁有超過數十個以上的會展場地，適合舉辦各種會展活動，小至十人的小團體空間，大至能容納1萬5000人以上的大型場地。台灣有著優異的防疫 成績，更讓台灣成為 MICE會展活動不容錯過的最佳首選。

除了會展空間，台灣戶外生態旅遊環境也相當豐富，可提供遊客多元的戶外團隊活動。群山環繞與海岸線美麗景色，平坦安全的自行車道結合周邊景點，使台灣成為綠色會展及永續觀光的理想之選。