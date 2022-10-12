香港商會青年會 探索商貿機遇

南加州香港商會青年會探索香港商貿機遇，商界領袖精英踴躍參與。（南加州香港商會青年會）

南加州香港 商會(HKASC)旗下的青年會 (Young Executive Club)7日於亞凱迪亞跑馬場，舉辦「讓我們重新探索香港」講習會，邀請香港經濟貿易辦事處、香港貿易發展局、香港旅遊發展局和國泰航空的代表，分享香港商業貿易機遇和旅遊探索的最新狀況，重新發掘美麗城市的不同面貌。

香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯(Jacko Tsang)分享香港最新情況資訊，介紹一系列香港推廣活動。她表示「政府放寬入境檢疫措施，趁開始踏入旅遊旺季，歡迎旅客重臨。」 國泰航空美州營銷主管Asad Shah表示將會增加北美來回香港航班次數。香港旅遊發展局主任Bill Flora表示，將會推廣一連串旅遊計畫讓大家重新探索香港。

活動下半場由南加 州香港商會會長鄧偉信(Wilson Tang)主持的33屆會員大會，回顧過去一年舉辦的活動及宣布新一屆的理事名單，特別感謝各會員支持及熱心參與，在剛過去的5月份成功舉辦第30周年晚會，相信商會邁向更精彩的下一個十年。