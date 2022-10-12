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香港商會青年會 探索商貿機遇

亞凱迪亞訊
南加州香港商會青年會探索香港商貿機遇，商界領袖精英踴躍參與。（南加州香港商會青年會）
南加州香港商會青年會探索香港商貿機遇，商界領袖精英踴躍參與。（南加州香港商會青年會）

加州香港商會(HKASC)旗下的青年會 (Young Executive Club)7日於亞凱迪亞跑馬場，舉辦「讓我們重新探索香港」講習會，邀請香港經濟貿易辦事處、香港貿易發展局、香港旅遊發展局和國泰航空的代表，分享香港商業貿易機遇和旅遊探索的最新狀況，重新發掘美麗城市的不同面貌。

香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯(Jacko Tsang)分享香港最新情況資訊，介紹一系列香港推廣活動。她表示「政府放寬入境檢疫措施，趁開始踏入旅遊旺季，歡迎旅客重臨。」 國泰航空美州營銷主管Asad Shah表示將會增加北美來回香港航班次數。香港旅遊發展局主任Bill Flora表示，將會推廣一連串旅遊計畫讓大家重新探索香港。

活動下半場由南加州香港商會會長鄧偉信(Wilson Tang)主持的33屆會員大會，回顧過去一年舉辦的活動及宣布新一屆的理事名單，特別感謝各會員支持及熱心參與，在剛過去的5月份成功舉辦第30周年晚會，相信商會邁向更精彩的下一個十年。

亞凱廸亞市長戴守真 (Sho Tay)及香港演員王敏德 (Michael Wong)出席，國泰航空更贊助來回香港的機票作為特別抽獎活動，近百名會員盡興而歸。青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng) 感謝活動贊助商支持。

南加州香港商會旗下青年會7日於亞凱迪亞跑馬場舉辦「讓我們重新探索香港」。（南加州...
南加州香港商會旗下青年會7日於亞凱迪亞跑馬場舉辦「讓我們重新探索香港」。（南加州香港商會青年會）
南加州香港商會青年會邀請香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯（左一）及商界精英交...
南加州香港商會青年會邀請香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯（左一）及商界精英交流演講。（南加州香港商會青年會）

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