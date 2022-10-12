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南加大發現小分子藥物 可治療致命腦癌

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加州大學凱克醫學院鑑定出SHP656分子，可能對治療成人最常見的腦癌膠質母細胞瘤有效。（Getty Images)
南加州大學凱克醫學院鑑定出SHP656分子，可能對治療成人最常見的腦癌膠質母細胞瘤有效。（Getty Images)

南加州大學凱克醫學院（Keck School of Medicine of USC）的研究人員宣布，鑑定出一種可以針對大腦生物鐘蛋白的小分子藥物，可能對治療成人最常見的腦癌膠質母細胞瘤有效。

膠質母細胞瘤是一種侵襲性疾病，一旦確診，患者平均只能存活15個月。儘管對膠質母細胞瘤的病因和治療進行了20多年的研究，但這種情況幾乎沒有改善。

根據凱克醫學院團隊的研究，在目前的標準治療後，有助於協調身體功能變化的生物鐘蛋白，可能在膠質母細胞瘤的生長和增殖中發揮關鍵作用。

南加大凱克醫學院生物科學部兼南加大麥克森融合生物科學中心主任（ USC Biological Sciences at the Keck School of Medicine and director of the USC Michelson Center for Convergent Bioscience）史提芬．凱（Steve Kay）稱，這一發現帶來了潛在的突破：團隊鑑定了一種名為 SHP656 的小分子藥物，它可以針對時鐘蛋白，並可能證明對治療這種疾病有效。

為該研究的資深作者史提芬．凱又表示，為了證明這一研究，團隊測試了數千個能夠結合，並可能中和癌症幹細胞內的生物鐘蛋白分子，使用包括人工智能在內的幾種先進技術，來確定哪種分子最適合對抗膠質母細胞瘤，研究小組研究了每種新分子如何與時鐘蛋白結合，尋找完美的「鎖匙」配合，最終確定了SHP656分子。

膠質母細胞瘤的最初症狀可能包括視力模糊、頭痛和噁心，還可能出現癲癇發作和性格突變。患者通常會進行腦部掃描，以確定腫瘤，然後接受手術、放射和化學療法的組合治療。雖然大多數腫瘤在初始治療後顯著縮小，但很少有患者經歷持續緩解。

研究人員發現，SHP656可減少癌症幹細胞的生長，但不會損害人體的正常幹細胞。實驗下一步將測試SHP656對實際癌細胞的有效性。

南加大 醫學 癌症

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