南加大發現小分子藥物 可治療致命腦癌

南加州大學凱克醫學院鑑定出SHP656分子,可能對治療成人最常見的腦癌膠質母細胞瘤有效。(Getty Images)

南加州大學凱克醫學 院(Keck School of Medicine of USC)的研究人員宣布,鑑定出一種可以針對大腦生物鐘蛋白的小分子藥物,可能對治療成人最常見的腦癌膠質母細胞瘤有效。

膠質母細胞瘤是一種侵襲性疾病,一旦確診,患者平均只能存活15個月。儘管對膠質母細胞瘤的病因和治療進行了20多年的研究,但這種情況幾乎沒有改善。

根據凱克醫學院團隊的研究,在目前的標準治療後,有助於協調身體功能變化的生物鐘蛋白,可能在膠質母細胞瘤的生長和增殖中發揮關鍵作用。

據南加大 凱克醫學院生物科學部兼南加大麥克森融合生物科學中心主任( USC Biological Sciences at the Keck School of Medicine and director of the USC Michelson Center for Convergent Bioscience)史提芬.凱(Steve Kay)稱,這一發現帶來了潛在的突破:團隊鑑定了一種名為 SHP656 的小分子藥物,它可以針對時鐘蛋白,並可能證明對治療這種疾病有效。

為該研究的資深作者史提芬.凱又表示,為了證明這一研究,團隊測試了數千個能夠結合,並可能中和癌症 幹細胞內的生物鐘蛋白分子,使用包括人工智能在內的幾種先進技術,來確定哪種分子最適合對抗膠質母細胞瘤,研究小組研究了每種新分子如何與時鐘蛋白結合,尋找完美的「鎖匙」配合,最終確定了SHP656分子。

膠質母細胞瘤的最初症狀可能包括視力模糊、頭痛和噁心,還可能出現癲癇發作和性格突變。患者通常會進行腦部掃描,以確定腫瘤,然後接受手術、放射和化學療法的組合治療。雖然大多數腫瘤在初始治療後顯著縮小,但很少有患者經歷持續緩解。

研究人員發現,SHP656可減少癌症幹細胞的生長,但不會損害人體的正常幹細胞。實驗下一步將測試SHP656對實際癌細胞的有效性。