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萬聖節限定 橘色迪士尼驚喜多

記者張宏／洛杉磯報導
迪士尼樂園四處可見萬聖節的元素和橘色南瓜裝飾。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園四處可見萬聖節的元素和橘色南瓜裝飾。（記者張宏／攝影）

迪士尼樂園橘色變身，從即日至10月31日，迪士尼樂園和加州冒險樂園變身為萬聖節限定版。四處可見造型各異的南瓜裝飾，萬聖節限定小吃和餐點，且還有鬼屋、遊行、音樂表演及驚聲尖叫版煙火。

影音來源：記者張宏

迪士尼樂園和加州冒險樂園的恐怖季節來臨，從即日到10月31日一個多月的時間裡，遊客在兩個主題公園和整個迪士尼樂園度假區周圍享受到萬聖節獨有的令人毛骨悚然的樂趣。加州冒險樂園入口處走在令人毛骨悚然Oogie Boogie下，到在美國大街上被一個巨大的米奇南瓜迎接，四處可見萬聖節的元素和橘色南瓜裝飾。最佳拍照時間當然是夜晚，當南瓜燈亮起，橘色光芒營造出有趣的背景。

在迪士尼樂園的主街會發現萬聖節變裝的迪士尼角色，如米老鼠、米妮和高飛穿著萬聖節服裝迎接客人。米奇小鎮變身為萬聖節小鎮Haunted Mansion，所有標誌性人物，如Jack Skellington、Sally和Oogie Boogie都將接管這座令人驚嘆的小鎮，並將其變成萬聖節和聖誕節的奇妙混搭，尤其推薦薑餅屋，這裡20多年來一直是迪士尼樂園的經典，整個房間聞起來像新鮮出爐的薑餅。

在Frontierland，Día de los Muertos將帶來墨西哥紀念已故親人的盛典，三個墨西哥流浪樂隊的骷髏和五顏六色鮮花裝點這個區域。睡美人城堡的夜晚的投影和煙火也是萬聖節專屬版，觀看夜間的萬聖節尖叫，聆聽令人振奮的萬聖節主題歌曲混合曲和觀看煙火。

在加州冒險樂園的汽車樂園、銀河護衛隊都是民眾最喜歡的地方，萬聖節期間這裡都變成專屬主題， 萬聖節限定美食是必須要嘗試的，包括Alien Pizza Planet的Supernova Pizza Special、Spicy Chicken Sandwich等。

提醒民眾在入園前下載迪士尼App， 不僅能查看所在位置和地圖，且還能預約餐廳和了解等候時間長度。

迪士尼樂園遊客也穿上萬聖節限定服飾。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園遊客也穿上萬聖節限定服飾。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園萬聖節期間橘色變身，從即日至10月31日期間，迪士尼樂園和加州冒險樂園...
迪士尼樂園萬聖節期間橘色變身，從即日至10月31日期間，迪士尼樂園和加州冒險樂園變身為萬聖節限定版。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出各種萬聖節周邊產品。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出各種萬聖節周邊產品。（記者張宏／攝影）
米奇穿上萬聖節服飾。（記者張宏／攝影）
米奇穿上萬聖節服飾。（記者張宏／攝影）
萬聖節米奇爆米花桶。（記者張宏／攝影）
萬聖節米奇爆米花桶。（記者張宏／攝影）
四處可見萬聖節的元素和橘色南瓜裝飾。（記者張宏／攝影）
四處可見萬聖節的元素和橘色南瓜裝飾。（記者張宏／攝影）
近日的高溫天氣，也沒有減少民眾去迪士尼的熱情。（記者張宏／攝影）
近日的高溫天氣，也沒有減少民眾去迪士尼的熱情。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出各種萬聖節周邊產品。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出各種萬聖節周邊產品。（記者張宏／攝影）
演繹著節日氛圍的迪士尼。（記者張宏／攝影）
演繹著節日氛圍的迪士尼。（記者張宏／攝影）
南瓜雕刻。（記者張宏／攝影）
南瓜雕刻。（記者張宏／攝影）

萬聖節 樂園 迪士尼

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