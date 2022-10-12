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黃錦蘭盼約巴林達更安全

記者趙健／約巴林達市報導
黃錦蘭的先生是華裔內科醫生，一對兒女在約巴林達市公立學校讀書。（黃錦蘭提供）
黃錦蘭的先生是華裔內科醫生，一對兒女在約巴林達市公立學校讀書。（黃錦蘭提供）

橙縣約巴林達市（Yorba Linda）市議會11月8日換屆選舉，黃錦蘭是此次候選人中唯一的華裔。若成功當選，她將成為市議會中唯一的華裔市議員。

黃錦蘭是華裔第三代移民，畢業於南加州大學（USC），是該校史上第一位同時取得馬歇爾商學院和建築學院雙學位的畢業生。進入職場後，黃錦蘭成為一名金融分析師，參與並促成位於約巴林達市、世紀市（Century City）等多地的大型城市項目。黃錦蘭說，「在我的小時候，父母一年365天每天工作十幾個小時，這對我的影響很深。在我的印象中，華人都很努力工作，我也一樣。」

黃錦蘭是約巴林達市現任都市公園和休閒委員，在過去的五年裡，她推動一系列城市建設項目的落地。談及當選後的計畫，她表示希望從城市安全、經濟規劃等方面推動約巴林達市發展，並表示自己有信心為社區提供更多更實際的服務，以及讓民眾參與更多社區的活動。

黃錦蘭說，約巴林達市雖然已經是加州第五安全城市，但近期犯罪案件有所增多。她把城市安全問題作為首要重點，盼推動一系列提升公共安全的方案。例如鄰里守望相助、自我防衛課程、消防安全及撤離方案。

另一方面，受「地區住房需求分配」(Regional Housing Needs Allocation）指標的壓力，約巴林達市也要在一些居民不支持擴建的區域，新建低收入住房，而這些新房直接影響到約巴林達市未來的面貌。市政府需要一個能讓更多居民參與的計畫，能夠聽取更多市民的意見，也能消除新房開發過程中可能出現的誤會。

黃錦蘭獲橙縣共和黨中央委員會（Republican Central Committee ）、聯邦眾議員金映玉 、橙縣縣政委員Donald Wagner、加州眾議員陳立德和前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）背書。

約巴林達市華裔參選人黃錦蘭。（黃錦蘭提供）
約巴林達市華裔參選人黃錦蘭。（黃錦蘭提供）

加州大學 華裔 橙縣

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