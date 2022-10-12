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鄧嘉猷捐6萬助鑽石吧高中

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉。（鑽石吧華人恊會提供）
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉。（鑽石吧華人恊會提供）

身體力行為社區服務，鑽石吧第四區市議員競選人鄧嘉猷醫師（ Dr. Chai Yu Teng）向鑽石吧高中和鑽石吧初中捐助6萬元，支持學生學習音樂和藝術。

在鑽石吧華人協會會長李敏妮（Theresa Lee)，副會長谷紹崙（Allen Ku)，鑽石吧中文學校校長湯煒 (Wei Tang)，及鑽石吧高中校長 Dr. Reuben Jones 同心協力籌備下，中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦了一場中秋音樂會，這幾個組織的500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉，溫馨又熱鬧。

市議員競選人鄧嘉猷當天邀請多位專科醫師，為鑽石吧高中學子舉辦一場醫學講座，讓有意研讀醫療領域的學子有更多的入門暸解。鄧嘉猷同時向鑽石吧高中捐助5萬元，向South Point初中捐助1萬元，支持鑽石吧高中音樂廳建設，及增加初中音樂器材。

鄧嘉猷表示，他希望每一位學子都品學兼優，在保持良好學術成績的同時，體美和藝術才能一起長進，他同時希望捐助能拋磚引玉，幫助學校更多募款。

鑽石吧市議員周柏華、劉珝林、前市長及鑽石吧華人恊會及中文學校聯合創始人張文彬、核桃學區教委佟儀、Helen Hall、及鑽石吧學區總監Dr. Taylor等參加捐贈儀式，並感謝鄧嘉猷和太太李敏妮的慷慨捐助。

鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，...
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉。（鑽石吧華人恊會提供）
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，...
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉。（鑽石吧華人恊會提供）
鄧嘉猷、李敏妮（右五、四）中秋之夜向鑽石吧South Point初中捐助一萬元，...
鄧嘉猷、李敏妮（右五、四）中秋之夜向鑽石吧South Point初中捐助一萬元，支持該校增加音樂器材。（鑽石吧華人恊會提供）
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，...
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉。（鑽石吧華人恊會提供）
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，...
鑽石吧華人恊會，鑽石吧中文學校及鑽石吧高中中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦中秋音樂會，500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉。（鑽石吧華人恊會提供）
鄧嘉猷、李敏妮（右三、二）中秋之夜向鑽石吧高中捐助5萬元，支持鑽石吧高中音樂廳建...
鄧嘉猷、李敏妮（右三、二）中秋之夜向鑽石吧高中捐助5萬元，支持鑽石吧高中音樂廳建設。（鑽石吧華人恊會提供）

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