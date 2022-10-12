鄧嘉猷捐6萬助鑽石吧高中
身體力行為社區服務，鑽石吧第四區市議員競選人鄧嘉猷醫師（ Dr. Chai Yu Teng）向鑽石吧高中和鑽石吧初中捐助6萬元，支持學生學習音樂和藝術。
在鑽石吧華人協會會長李敏妮（Theresa Lee)，副會長谷紹崙（Allen Ku)，鑽石吧中文學校校長湯煒 (Wei Tang)，及鑽石吧高中校長 Dr. Reuben Jones 同心協力籌備下，中秋節當晚在鑽石吧高中舉辦了一場中秋音樂會，這幾個組織的500多位學生、家長及嘉賓共襄盛舉，溫馨又熱鬧。
市議員競選人鄧嘉猷當天邀請多位專科醫師，為鑽石吧高中學子舉辦一場醫學講座，讓有意研讀醫療領域的學子有更多的入門暸解。鄧嘉猷同時向鑽石吧高中捐助5萬元，向South Point初中捐助1萬元，支持鑽石吧高中音樂廳建設，及增加初中音樂器材。
鄧嘉猷表示，他希望每一位學子都品學兼優，在保持良好學術成績的同時，體美和藝術才能一起長進，他同時希望捐助能拋磚引玉，幫助學校更多募款。
鑽石吧市議員周柏華、劉珝林、前市長及鑽石吧華人恊會及中文學校聯合創始人張文彬、核桃學區教委佟儀、Helen Hall、及鑽石吧學區總監Dr. Taylor等參加捐贈儀式，並感謝鄧嘉猷和太太李敏妮的慷慨捐助。
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