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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

什麼原因 影響年輕人投票？

編譯組／綜合報導
25歲的Maclntyre Garbani（中）在校與學生談論投票事宜。(College of the Sequoias)
25歲的Maclntyre Garbani（中）在校與學生談論投票事宜。(College of the Sequoias)

洛杉磯時報報導，許多18歲至29歲關鍵投票群體，總被認為太自私、冷漠，不關心選舉，然民調顯示，這些經驗少的選民，並非對政治不屑一顧，而是並未做好這些重要決定的準備。

25歲的Maclntyre Garbani說，2016年他在父母壓力下投下第一票，但「對自己的決定恐影響他人的想法感到不安」他說，「若我不能準時到校，我為什麼要在投票站做出重大決定？」

民調資訊技術公司Avalanche Insights首席策略師拉蘇爾（Wasay Rasool）指出，強而有力的公民教育、政治家訪問校園，提供強大的社交媒體凸顯影響年輕人的問題，是直面青年選民的最佳方式。

根據該民調公司近期與倡導免費大學組織Rise Inc.和激勵西裔青年投票的非營利組織Voto進行的全國民調顯示，約35%年輕人投票最大障礙，是政客沒有解決能引起他們共鳴的問題。

當青年選民投票時，影響是顯著的。2018年選舉，30歲以下選民投票率激增，他們幫助民主黨控制眾議院，2020年幫助拜登（Joe Biden）贏得總統選舉。

今年選舉，民主黨人有失去國會控制權風險，他們的希望，部分取決於中央山谷兩場激烈的選舉。政治分析家米切爾（Paul Mitchell）說，若年輕人和西裔投票，可創造機會，在中央山谷地區選出第一位拉丁裔國會議員。

據悉，中央山谷350萬登記選民中，約21%為青年選民。

過去幾個月，聯邦法院推翻墮胎權、高油價、聯邦針對氣候變遷的重大行動等議題，吸引年輕人關注。近期研究表明，包括「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等運動，讓青年選民更加意識到他們的投票權利。

然而，這種責任感，仍可能成為青年選民障礙，尤其在聖荷昆谷（San Joaquin Valley）地區，普遍存在貧困和教育部平等，這些挑戰使年輕人意識到投票帶來的風險。

對許多人而言，政治在個人優先事項中排名靠後。弗雷斯諾州大政治學教授霍利奧克（Tom Holyoke）說，高中畢業的年輕人，通常會考慮先上哪所大學或是否搬出父母家，某種程度上解決這個問題後，才會考慮該投給誰。

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