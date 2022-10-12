關惠玲將為水局爭取聯邦資金

關惠玲 (Carol Kwan) ，近日宣布參選西灣水利局第一選區理事議席。（讀者提供）

曾於西灣水利局 (West Basin Municipal Water District) 擔任理事20多年，具有豐富經驗的華裔關惠玲 (Carol Kwan) ，日前宣布參選西灣水利局第一選區理事議席。關惠玲表示，她將積極為該水利局爭取獲得新的聯邦基礎設施資金來增強實力，應對未來的水資源挑戰。

關惠玲小時候開始幫助家人料理餐館業務，並激發她勤奮好學，於長堤加州 州立大學攻讀工商管理，如今成為一位成功女商人。20多年前，她是首位亞裔 暨女性當選西灣水利局第三區理事，並連任六屆。關惠玲表示，她再次參選水利局理事，是因為她及家人與大家喝同一樣的水，大家都關心彼此的健康，希望飲用水的品質得到保證。

曾經離開西灣水利局理事議席，如今投入該水利局第一選區選舉。關惠玲表示，她有豐富經驗、專業知識及抱負，以確保水利局能保護民眾的健康、促進社區繁榮，她樂意聆聽居民心聲。更重要是，她是唯一的亞裔參選人，可以如實為水利局區內的亞裔發聲。

西灣水利局第一選區範圍包括：卡森市 (Carson)、派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）、派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）、羅林山（Rolling Hills）、羅林山莊（Rolling Hills Estates）、Rancho Dominguez ，以及部份洛杉磯縣管轄的地區。

關惠玲目前獲得眾多民選官員背書支持，包括：聯邦眾議員 Grace Napolitano、加州眾議員方樹強、托倫斯市長陳光豪、麗浪多市長Bill Brand、前市長甄榮峰、前洛杉磯縣縣政委員Don Knabe、前加州財務長江俊輝、蒙特利公園市市長羅霈霆、蒙市市議員陳贊新、蒙市書記長陳亮文、聖蓋博上谷水利局理事Dr. Anthony Fellow、聖蓋博谷水利局理事黃泰平、前大都會水利局理事Tim Brick等。

欲瞭解關惠玲參選政綱詳情，可瀏覽網址：www.carolkwan.com ，聯絡電郵：[email protected]。