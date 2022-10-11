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油門當剎車 老嫗衝進超市 8人傷

記者趙健／綜合報導
一名婦女誤將油門踏板當成剎車，導致車輛衝入超市。（KTLA電視台）
一名婦女誤將油門踏板當成剎車，導致車輛衝入超市。（KTLA電視台）

一位74歲老嫗10月10日上午9時45分，在停車時誤把油門踏板當成剎車踩，以致衝入聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）的一家超市，致使七人受傷。

據利維多警局消息，肇事司機當時本想把車駛入超市門口的殘疾人車位，卻錯誤地把油門踏板當成剎車來踩，導致該車直接衝入旁邊的超市，並撞翻多個收銀台，致使兩人骨折和五人受傷，肇事司機也因傷被送往醫院。

其實，此類「汽車暴衝」（又稱突發性非預期加速）事件每年很多，其中最主要的事故地點就在停車場內。據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據，每年約有1萬6000起交通事故是因車主想要剎車卻誤踩油門踏板所致，平均每日就發生44起。在這些事故中，20歲以下和65歲以上的司機人數是其餘司機人數的四倍。

加州DMV防衛組織（California DMV Defense）提醒司機，做好以下準備有助於避免此類事故發生。

1. 駕車前調整車座、後視鏡、方向盤和踏板的位置；2. 駕車時應把腳放在剎車正中間，避免只踏在剎車的邊緣，肌肉記憶會幫助司機在緊急情況下做出有效的反應；3. 駕車時避免穿涼鞋、高跟鞋或自重很重的靴子；4. 駕駛時集中注意力；5. 停車時應該加倍小心。

DMV 加州 肌肉

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