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羅省中華會館國慶晚宴 400人齊賀雙十

本報記者／洛杉磯報導
眾人切蛋糕慶祝中華民國111歲生日。（本報記者／攝影）
眾人切蛋糕慶祝中華民國111歲生日。（本報記者／攝影）

羅省中華會館10月9日（周日）在洛杉磯華埠舉辦雙十國慶晚會，近400名嘉賓齊聚一堂。今年的國慶主題是「守土為國、你我同行」，當晚現場氣氛熱烈，台上台下歡聲笑語，眾人齊祝中華民國生日快樂、國運昌隆。

宴會開始，全場起立，大家齊唱美國國歌、中華民國國歌，在莊嚴肅穆的歌聲中迎來國慶晚會。總召集中華會館主席鄺松齡致歡迎辭，他表示最近幾天一直都在為慶祝中華民國111歲生日，籌備包括遊行、升旗儀式等眾多活動，「前兩年因為新冠疫情，國慶慶祝活動比較簡單，今年終於恢復正常，大家聚在一起共度佳節非常開心。」

全場起立，大家齊唱美國國歌、中華民國國歌，在歌聲中迎來國慶晚會。（本報記者／攝影...
全場起立，大家齊唱美國國歌、中華民國國歌，在歌聲中迎來國慶晚會。（本報記者／攝影）
中華會館主席鄺松齡致歡迎辭，他表示最近幾天一直都在為中華民國慶祝111歲生日。（...
中華會館主席鄺松齡致歡迎辭，他表示最近幾天一直都在為中華民國慶祝111歲生日。（本報記者／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境致辭說，「過去幾周以來，南加洲僑界舉辦了許多慶祝中華民國的國慶活動，在每個場合都能看到中華民國國旗飄揚，參加的朋友們不分黨派、族群，都對我們國家和國旗致上最高敬意。」他衷心感謝僑界對台灣的支持，以及熱情籌劃參與國慶活動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境感謝僑界支持，熱情籌劃參與國慶活動。（本報記...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境感謝僑界支持，熱情籌劃參與國慶活動。（本報記者／攝影）

黃敏境表示，中華民國台灣是全世界華人社會裡面，到目前為止完全自由民主的國家，代表著全世界華人的希望。他指出，台海兩岸的和平穩定非常重要，中華民國並不屬於任何黨派的專利，屬於大家全體，希望孫中山先生的理念能真正落實。

泛美中華聯誼會執行長張自豪表示，南加眾多僑胞齊聚參加國慶活動，慶祝中華民國111周年生日，代表大家對自由民主的尊崇。

當天的慶祝晚宴，眾多僑領和民選官員出席，期間加州眾議員方樹強、聖蓋博市市長丁言愉等民選官員為主辦方頒發證書並致辭。丁言愉表示，孫中山先生111年前建立亞洲第一個民主共和國，作為美國華人，這是一個非常值得紀念的日子。他還指出，「我們在美華人要爭取華人權益，支持華人參政議政。」

眾人舉杯齊祝中華民國生日快樂、國運昌隆。（本報記者／攝影）
眾人舉杯齊祝中華民國生日快樂、國運昌隆。（本報記者／攝影）

致辭嘉賓尚有羅省中華會館顧問代表馬樹榮、台灣會館董事長陳柏宇、南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志、美國越柬棉寮代表梁永泰、美國越柬寮華人團體代表羅明僑務委員、韓華代表遲景林、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青，中華會館監事長蔡惠玲。

國慶晚宴共有三、四十桌，來客包括南加州各地僑界，嘉賓上台演唱《上海灘》、《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》等耳熟能詳的歌曲，台上台下共享歡樂一刻，當晚還有豐富的獎金、禮品抽獎，眾人盡興而歸。

中華民國 華人 加州

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