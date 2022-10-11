天普市2公園翻新工程招標 11月10日截止

活橡樹公園翻新項目之一。（天普市市議會官網）

天普 市（Temple City ）月前商討「美國救援法案」（American Rescue Plan Act，簡稱ARPA）資金分配問題後，確認將市區內多個公園翻新列為首要任務，並在10月4日議會決定公開招標。

天普市的活橡樹公園（LIVE OAK PARK）和天普市公園（ TEMPLE CITY PARK ）自建設以來，受到廣大市民歡迎。多項器材皆面臨設備老舊，功能性不足等問題，在市議會討論下，決定優先翻新，並參照新建的報春花公園（Primrose Park）為翻新標準。

活橡樹公園翻新範圍。（天普市市議會官網）

經過市議會的討論，決定更新兩座公園的遊樂器材、運動器材設備、遊樂場地墊、遮陽器材、座位區、燈光等多項設備。市議會也舉例，希望翻新工程能以報春花公園為例，希望將公園翻新後具備娛樂性、功能性、遮陽等多功能，打造成具凝聚力及獨特性的公共場所。