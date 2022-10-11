聖地牙哥州大報告：獨立電影、紀錄片 女性表現亮眼

聖地牙哥州大研究報告：女性在紀錄片中表演亮眼。（示意圖，Unsplash.com）

聖地牙哥州大（San Diego State University）20日公布的研究報告顯示，紀錄片和獨立電影 為女性電影工作者提供了更多的工作和創作機會，尤其是新冠疫情的幾年中，女性在獨立電影和紀錄片製作中表現亮眼。

聖地牙哥州大女性電影電視研究中心執行主任Martha M. Lauzen，在她的研究報告中表示，2021至2022年度，美國主流的敘事性電影依然是男性導演 的天下，但紀錄片中，女性導演占比大幅度提高。

女性電影工作者在紀錄片中的亮眼表現，在許多電影節的送評作品中表演出來，在紀錄片中，女性編劇、導演、製片人和執行製片人、剪輯和攝影 的占比，升高到43%左右，比傳統的故事片女性工作者占34%高出不少。

根據該項研究，在2021年美國被評為最受歡迎的100部影片中，女性編劇、導演、製片人、執行製片人、剪輯和攝影師，占21%；而到2021至2022年度，女性在紀錄片中的各種職務加總占比為39%左右。

其中相差的18個百分點，研究人員認為，獨立電影和紀錄片給女性群體提供了更大發揮平台，也説明很多女性渴望加入電影製作行列，而且可以有所作為。

該項研究還發現，近年製作的電影中很多情況有至少有一名女性擔任主要製作角色，包括導演、剪輯和攝影師。高達34%的電影中，至少有一名女性在整個製作過程中擔任這些關鍵環節的把關人。

該項研究還報告了獨立電影中的作曲家：2021至22年度，女性占17%，男性占83%。在紀錄片中，女性占作曲家的20%，相比之下，在2021年全美票房前100的敘事性電影中，女性作曲家為3%。