史無前例司法改革 賈斯康自豪有遠見

洛杉磯縣檢察長賈斯康，呼籲民眾捐款挫敗罷免選舉。（記者丁曙／攝影）

賈斯康（George Gascon）是洛杉磯 縣171年歷史上唯一、且兩度面臨罷免 挑戰的地區檢察長，上任不到兩年爭議不斷，未滿三個月就被罷免連署；而賈斯康則宣稱，他為自己向美國最大的地方檢察機構傳達，並執行史無前例的刑事司法改革的遠見卓識，感到自豪。

賈斯康2011年接替賀錦麗的舊金山地區檢察長職位，2013年提出47號提案並推動在加州實施。2020年12月7日宣誓就職為第43屆洛杉磯縣地方檢察長的第一天，他宣布廢除在洛杉磯縣執行死刑；禁止將青少年作為成年人審判；取消向多次犯罪者加重量刑；取消對持槍以及致命武器犯罪者加重量刑；取消對輕罪或非嚴重或非暴力重罪的保釋金制度。

賈斯康在就職宣言上表示，他是美國第一位終止現金保釋並啟動程序消除各種大麻定罪紀錄的地方檢察長，也是加州唯一支持為警察使用武力制定更嚴格標準法律的檢察官 。

與其司法改革理念配套，賈斯康上任後，迅即在洛杉磯縣地檢署建立一個以「援助犯罪者重新出發」的全國性刑事司法改革模式，大規模減少監禁。他對屬下檢察官們指示，不要起訴非法侵入、賣淫、持有毒品、擾亂平靜和街頭遊蕩等涉及「生活品質」的輕罪，同時要求檢察官重新以後制的法規重新審理之前的定案。他成立一個獨立小組來重新審查警員使用武力的案件，並對檢察官辦公室更仔細審查特定案件提出建議。此期間，洛縣大量刑事案件重新審理和推翻，大批重複犯罪的定罪犯人得到減刑和提前釋放；受其理念影響，洛杉磯縣削減警察經費，警員人數大幅度減少。

面對罷免聯署，賈斯康表示，儘管司法改革運動不斷受攻擊，但他為有意義的刑事司法改革取得重大進展感到自豪。