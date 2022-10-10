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挺過兩罷免 洛縣史上最具爭議檢察長賈斯康接受教訓？

記者楊青╱洛杉磯報導
洛縣檢察長賈斯康將兩名資深檢察官調任至處理常規案件的職位遭批評。（Getty Images）
洛縣檢察長賈斯康將兩名資深檢察官調任至處理常規案件的職位遭批評。（Getty Images）

洛杉磯縣史上最具爭議性的檢察長賈斯康，上任兩年兩度面臨罷免，但因連署簽名未能達到公投門檻讓他逃過一劫。雖然賈斯康暫時可以偏安，但未來兩年的仕途依然壓力重重。

賈斯康近期的公眾色調似乎有所調整，在天普與羅蘭岡搶案偵破記者會上破例請來中文翻譯，強調嚴懲；另一起砸珠寶搶案也表示嚴懲。幾乎同時，他在選務處公布簽名未達標後發表的聲明中，稱罷免行動為「企圖獲得政治力量的投機倒把活動」，同時堅持「我的首要目標是讓司法系統對所有人更公正」，包括重罪犯以及慣犯。

洛縣地檢署資深副檢察長John McKinney、John Lewin，以及負責監督長堤法院的首席副檢察官Jason Lustig得知，他們將在兩周內被調往低級職位，薪水不變。McKinney被看作是罷免賈斯康之後接班人選，他在接受媒體採訪時表示，賈斯康對其反對者的報復已經開始，將多位資深幹將調離重要崗位就是一個徵兆。

賈斯康上任不到三個月就面臨第一輪罷免。今年初開始的第二度罷免，洛縣大批警檢執法人員加入第一線。在罷免聯盟收集到破紀錄的71萬多個支持罷免簽名後，但洛杉磯選務局最後公佈的合格簽名只有52萬50個，另外19萬5783個簽名不符要求，致使罷免賈斯康聯盟大半年的辛苦付諸東流。

洛杉磯的罷免結果，與今年6月舊金山以60%的支持率，成功罷免「進步派」先鋒的舊金山區檢察長博徹思（Chesa Boudin）的結果大相徑庭。

一種說法是，此次洛縣選務處使用了理應在兩年前就停止使用的嚴格驗證方式，導致合格的簽名人數不達標。

賈斯康是否在兩次罷免連署後，得到教訓，調整態度，尚不明顯，但公共安全事關每一個人、每一家庭的每一天，賈斯康未來兩年的表現，值得民眾關注和監督。

罷免 洛縣 洛杉磯

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