挺過兩罷免 洛縣史上最具爭議檢察長賈斯康接受教訓？
洛杉磯縣史上最具爭議性的檢察長賈斯康，上任兩年兩度面臨罷免，但因連署簽名未能達到公投門檻讓他逃過一劫。雖然賈斯康暫時可以偏安，但未來兩年的仕途依然壓力重重。
賈斯康近期的公眾色調似乎有所調整，在天普與羅蘭岡搶案偵破記者會上破例請來中文翻譯，強調嚴懲；另一起砸珠寶搶案也表示嚴懲。幾乎同時，他在選務處公布簽名未達標後發表的聲明中，稱罷免行動為「企圖獲得政治力量的投機倒把活動」，同時堅持「我的首要目標是讓司法系統對所有人更公正」，包括重罪犯以及慣犯。
洛縣地檢署資深副檢察長John McKinney、John Lewin，以及負責監督長堤法院的首席副檢察官Jason Lustig得知，他們將在兩周內被調往低級職位，薪水不變。McKinney被看作是罷免賈斯康之後接班人選，他在接受媒體採訪時表示，賈斯康對其反對者的報復已經開始，將多位資深幹將調離重要崗位就是一個徵兆。
賈斯康上任不到三個月就面臨第一輪罷免。今年初開始的第二度罷免，洛縣大批警檢執法人員加入第一線。在罷免聯盟收集到破紀錄的71萬多個支持罷免簽名後，但洛杉磯選務局最後公佈的合格簽名只有52萬50個，另外19萬5783個簽名不符要求，致使罷免賈斯康聯盟大半年的辛苦付諸東流。
洛杉磯的罷免結果，與今年6月舊金山以60%的支持率，成功罷免「進步派」先鋒的舊金山區檢察長博徹思（Chesa Boudin）的結果大相徑庭。
一種說法是，此次洛縣選務處使用了理應在兩年前就停止使用的嚴格驗證方式，導致合格的簽名人數不達標。
賈斯康是否在兩次罷免連署後，得到教訓，調整態度，尚不明顯，但公共安全事關每一個人、每一家庭的每一天，賈斯康未來兩年的表現，值得民眾關注和監督。
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