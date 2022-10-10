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賈斯康改革司法界封「史上最糟」 民意大反彈

記者楊青╱洛杉磯報導
罷免團體呼籲拯救洛杉磯、賈斯康必須走人。（罷免團體海報）
罷免團體呼籲拯救洛杉磯、賈斯康必須走人。（罷免團體海報）

與賈斯康「史無前例的司法改革」的自我評價形成天壤之別，司法界對賈斯康的評價則是「史上最糟糕」，「在檢察長職位上擔任公設辯護人」，「對公共安全造成致命危害」。洛杉磯縣31個城市議會對他通過了不信任決議案。

洛縣民眾在2021年2月賈斯康上任三個月後對其提出罷免案，2022年初再度聯署。賈斯康屬下、洛縣地檢署800名檢察官中，98%支持罷免賈斯康，包括洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、2000至2012年三任洛縣檢察長庫利（Steve Cooley）、洛縣地檢署助理檢察長拉斯汀（Jason Lustig）等，以及大批警檢人員，均站在罷免賈斯康第一線。

「賈斯康的改革100%偏向罪犯」，各族裔組成的罷免聯盟表示，賈斯康的改革政策與美國和加州法律背道而馳，近年洛縣犯罪急劇增加，公共安全每況愈下，賈斯康以及其之前提出的47號提案要負關鍵責任。

按照加州法律，如果一個人使用槍枝犯罪，將以加罪起訴。徒手搶劫為較低等級的起訴；持刀搶劫升級起訴；持槍搶劫進一步升級起訴。這種加罪懲罰的法律，旨在抑制犯罪升級和對受害人的傷害。賈斯康則取消加罪起訴。在其上任短短一年多期間，重複犯罪泛濫，各地因提前釋放而重複罪犯導致的命案和惡性犯罪急劇上升。

長期以來，洛縣地檢署對非法持有和銷售毒品的起訴，均據數量大小而增加或降低起訴和追責處罰等級。但賈斯康上任後，下令檢察官對毒品犯罪的起訴「一視同仁」，販運大宗毒品的毒梟和街頭毒品小混混的處罰沒有差別，小到搖頭丸大到可卡因海洛因，只要說是自己使用，檢察官就不能起訴，民眾可以手持可卡因大搖大擺出現在警察局，警察會逮捕，然後將案子上交到檢察官辦公室，檢察官卻無法立案起訴，只能立即放人。

賈斯康令檢察官不能對無證開車駕駛人提出起訴的規定，也使得檢察官們束手無策；檢察官不起訴，導致警員抓也沒用，社會治安放任自流，犯罪甚囂塵上。

賈斯康大幅度提高犯罪起訴的門檻，讓洛杉磯縣在2021年交出了「亮麗」成績單，但許多城市犯罪數字下降的背後，卻是廣大百姓前所未有的犯罪煎熬和不安全感。

檢察官 洛縣 罷免

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